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    После гибели Су-25 в Сирии российские штурмовики сделали неуязвимыми - СМИ

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (410)

    (обновлено: )32062
    По информации СМИ, штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".
    Летно-тактические учения штурмовиков Су-25 ВКС РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. На вооружение ВКС РФ готова заступить новая модификация Су-25СМ3, который стал неуязвимым для ракетных ударов ПЗРК, пишет "Российская газета".

    Опубликовано видео удара, которым уничтожили боевиков в Идлибе, где ранее был сбит Су-25
    Ruptly в youtube
    Опубликовано видео ответного удара России за сбитый в Сирии Су-25

    Отмечается, что боевая эффективность модификации в сравнении с Су-25 практически утроилась. В России удалось создать комплекс "Витебск", который гарантированно защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла".

    Этот комплекс уже установлен на всех вертолетах Ка-52, а также на находящихся в Сирии Ми-8, которые уже доказали его эффективность в деле, когда 8 октября 2016 года вертолет остался невредимым после обстрела из переносного зенитно-ракетного комплекса.

    Также у штурмовиков Су-25СМ3 появилась возможность не только обстреливать наземные цели, но и вести воздушный бой. С помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС Су-25СМ3 сможет задавать конечную точку полета с точностью до десяти метров и нанесет сокрушительный удар обозначенной цели даже при ограниченной видимости.

    Сообщается, что штурмовики смогут применять более современные ракеты, включая управляемые, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, Су-25СМ3 обладает широким диапазоном скоростей: от почти тысячи до ста километров в час "без сваливания в штопор".

    Напомним, российский самолет Су-25 был сбит в субботу, 3 февраля, в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами.

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