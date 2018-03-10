Саммит в Гоа стал восьмым для БРИКС. Индия, как принимающая сторона, пригласила для участия в расширенной сессии саммита страны BIMSTEC. Лидеры БРИКС приняли Декларацию Гоа и план действий по ее реализации.
Лидеры стран проведут встречу в узком составе, встретятся с представителями Делового совета БРИКС, проведут пленарное заседание с участием национальных делегаций, после чего будут подписаны совместные документы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".