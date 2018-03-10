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    Гоа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Продажа алкоголя. Архивное фото
    В курортном Гоа запретят распивать алкоголь в общественных местах
    09:14 18.09.2017
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    По словам властей Гоа, необходимо положить конец неприятностям, которые доставляют пьяные люди в общественных местах на всемирно известном курорте.
    Президент РФ Владимир Путин на церемонии фотографирования лидеров стран БРИКС в отеле Taj Exotica индийского штата Гоа. Слева - президент Бразилии Мишел Темер. Справа налево - президент ЮАР Джейкоб Зума, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
    Саммит БРИКС в Гоа 
    16:44 16.10.2016
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    Саммит в Гоа стал восьмым для БРИКС. Индия, как принимающая сторона, пригласила для участия в расширенной сессии саммита страны BIMSTEC. Лидеры БРИКС приняли Декларацию Гоа и план действий по ее реализации.
    Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран БРИКС в узком составе в отеле Taj Exotica в индийском штате Гоа
    Лидеры БРИКС приняли Декларацию Гоа и план по ее реализации
    15:19 16.10.2016
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    По итогам саммита подписан меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных исследований БРИКС, а также положение о комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС.
    Совместное фотографирование лидеров БРИКС в индийской национальной одежде в Гоа
    В Гоа официально открылся саммит БРИКС
    09:30 16.10.2016
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    Лидеры стран проведут встречу в узком составе, встретятся с представителями Делового совета БРИКС, проведут пленарное заседание с участием национальных делегаций, после чего будут подписаны совместные документы.
    Президент РФ Владимир Путин
    Путин прибыл в Гоа на саммит БРИКС
    08:50 15.10.2016
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    Саммит БРИКС пройдет в Гоа 15 и 16 октября. В объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Путин встретится Си Цзиньпином и передаст ему официальное приглашение посетить РФ в 2017 году.
    Съемки фильма. Архивное фото
    В Гоа открывается 46-й Индийский международный кинофестиваль
    12:42 20.11.2015
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    Во время мероприятия, помимо конкурсных показов, пройдут ретроспективы, семинары и дискуссии, посвященные киноиндустрии, а также будут вручены награды.
    Пекин
    Спецслужбы Узбекистана и Китая обменялись оперативной информацией - источник
    08:50 15.10.2014
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    Председатель СНБ Узбекистана Рустам Иноятов в ходе визита в Китай провел ряд встреч с представителями правительства и правоохранительных органов КНР.
    Индийский океан. Архивное фото
    В Гоа выпущена специальная памятка для российских туристов
    19:08 16.01.2014
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    Русский информационный центр в ГОА выпустил специальную памятку для российских туристов о правилах поведения в штате Гоа и на территории Индии в целом.
    Индийский океан. Архивное фото
    Россиянин повесился в индийском Гоа
    16:10 07.01.2014
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    Россиянин жил в Арамболе с декабря. Никакой предсмертной записки он не оставил.
    Жители города Дели
    Власти индийского штата Гоа создают туристическую полицию
    17:44 11.04.2013
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    Правительство индийского штата Гоа приняло решение создать специальное туристическое подразделение полиции в целях снижения уровня преступности и насилия в отношении иностранных гостей.
    Россиянка погибла в ДТП в индийском Гоа
    15:26 28.03.2013
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    На прошлой неделе другая россиянка пострадала в ДТП в Индии, когда следовавший из Гоа в Мумбаи туристический автобус упал в реку. При этом погибли по меньшей мере 37 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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