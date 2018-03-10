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    South Stream Transport

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Логотип компании Газпром.Архивное фото
    Газпром расторг контракт с итальянской Saipem на строительство Южного потока
    00:12 09.07.2015
    590Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Как сообщает пресс-служба компании, в ближайшее время South Stream Transport B.V. приступит к переговорам с потенциальными подрядчиками на укладку первой нитки "Турецкого потока".
    Начало строительства газопровода Южный поток. Архивное фото
    Итальянскую Saipem уведомили о приостановке работ по "Южному потоку"
    23:18 04.12.2014
    379Новые санкции в отношении России.
    Компания отмечает, что приостановка работ "относится ко всем судам, которые до сегодняшнего дня были заняты деятельностью, связанной с прокладкой труб".
    Газопровод Южный поток. Архивное фото
    Газопровод "Южный поток". Справка
    22:40 01.12.2014
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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию проекта "Южный поток". Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проект "Южный поток" закрыт.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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