Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в нынешних условиях не может продолжать реализацию проекта "Южный поток". Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проект "Южный поток" закрыт.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.