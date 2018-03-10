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    Eni

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Нефть. Архивное фото
    Глава Eni предложил создать нефтяной центробанк для стабилизации рынка
    05:33 22.01.2015
    59
    По его словам, компаниям нужно быть осторожными, принимая решение о сокращении инвестиций в будущие проекты.
    Скважина по добыче сланцевого газа. Архивное фото
    Eni начнет бурение сланцевой скважины в Украине в конце года - Минэкологии
    16:41 21.01.2015
    799Украина в тисках энергозависимости
    Министр экологии и природных ресурсов Украины заявил, что в конце прошлого года он встречался с представителями "Еni Украина", и они выразили желание работать на украинском рынке.
    Нефтяная вышка. Архивное фото
    Eni не откажется от разработки месторождений сланцевого газа в Украине
    22:53 23.12.2014
    176Отношение мира к ситуации в Украине
    Компания "Eni Украина" готова продолжать работу над нефтегазовыми проектами на территории Украины, сообщает Минэкологии.
    Ситуация в Ливии. Архивное фото
    В результате вооруженных столкновений в Ливии погибли 11 человек
    04:38 23.12.2014
    65
    Новый фронт столкновений проходит в непосредственной близости от порта по добыче нефти и газа Меллитах, который является совместным предприятием ливийской NOC и итальянской компании Eni SpA.
    Начало строительства газопровода Южный поток. Архивное фото
    Итальянскую Saipem уведомили о приостановке работ по "Южному потоку"
    23:18 04.12.2014
    379Новые санкции в отношении России.
    Компания отмечает, что приостановка работ "относится ко всем судам, которые до сегодняшнего дня были заняты деятельностью, связанной с прокладкой труб".
    Газовая компрессорная станция
    Европа пока не сможет выжить без российского газа - глава Eni
    20:43 28.04.2014
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    Страны Европы на данный момент не смогут выжить без российского газа, заявил в интервью телеканалу Rai News 24 глава итальянской нефтегазовой компании Eni Паоло Скарони.
    Скважина. Газоконденсатное месторождение
    Итальянская Eni может заняться добычей сланцевого газа в Украине
    17:52 03.10.2013
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    Компания "Захидгазинвест", 50% акций которой принадлежат итальянской Eni, заинтересована в добыче сланцевого газа в Волынской области на западе Украины.
    Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий
    Eni подала заявку на разработку углеводородов на шельфе Украины
    12:17 06.09.2013
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    "У нас есть заявки от ведущих итальянских компаний, а именно компании Eni о разработке мелководного шельфа", - сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.
    Итальянская Eni получила контрольный пакет компании "Захидгазинвест"
    14:18 04.10.2012
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    Одна из крупнейших энергетических компаний мира завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании "Захидгазинвест" (Westgasinvest) у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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