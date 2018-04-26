Украина подписала декларацию о правах болгарского нацменьшинства

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министры образования Украины Лилия Гриневич и болгарский коллега Красимир Валчев подписали декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к болгарскому национальному меньшинству, сообщила в четверг пресс-служба Министерства образования.

В документе говорится, что наряду с изучением государственного языка Украины, болгарское нацменьшинство будет иметь необходимые условия для обучения на родном языке.

"Мы очень ценим конструктивную позицию Болгарии по закону" Об образовании "и рады, что наконец удалось подписать декларацию об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Болгарии, изучать родной язык и учиться на нем", — цитирует Гриневич пресс-служба.

Валчев, в свою очередь, отметил, что для Болгарии развитие партнерских отношений с Украиной является важным, активное сотрудничество продолжается, в ближайшее время болгарская сторона направит свои предложения в проект протокола о сотрудничестве и обмене.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.