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    В Болгарии в трех регионах намерены голосовать за отделение к Румынии

    Тема:

    Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление? (254)

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    Местные активисты заявили, что одной из причин инициативы голосования является высокий уровень коррупции, а также людей не устраивает уровень безработицы.
    Флаг Болгарии
    flickr.com/Klearchos Kapoutsis

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В трех регионах Болгарии планируется проведение голосования за отделение и присоединение к Румынии, сообщает болгарский канал "Новая".

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    Речь идет о таких регионах как Видин, Враца и Монтана. Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов сообщил, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции. Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее чем болгарская.

    "Их судебная система гораздо демократичнее и реформированней", — сказал он.   

    Также местные активисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в другие области в поисках работы.

    Борис Каменов сообщил, что вопрос о присоединении к Румынии будет относиться после обретения независимости от Софии. 

    Напомним, референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. При этом еще до наступления дня голосования Конституционный суд Испании "заморозил" референдум, а после признал незаконным. 27 октября парламент автономии принял резолюцию о независимости. Спустя час после провозглашения независимости сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии.

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