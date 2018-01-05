В Болгарии в трех регионах намерены голосовать за отделение к Румынии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В трех регионах Болгарии планируется проведение голосования за отделение и присоединение к Румынии, сообщает болгарский канал "Новая".

Речь идет о таких регионах как Видин, Враца и Монтана. Организатор акции протеста и инициатор сбора подписей Борис Каменов сообщил, что одной из причин такой инициативы является высокий уровень коррупции. Отвечая на вопрос, почему северо-западные регионы хотят стать частью Румынии, Каменов заявил, что румынская судебная система и борьба с коррупцией гораздо эффективнее чем болгарская.

"Их судебная система гораздо демократичнее и реформированней", — сказал он.

Также местные активисты заявили, что их не устраивает уровень безработицы в этих трех регионах, поэтому люди уезжают в другие области в поисках работы.

Борис Каменов сообщил, что вопрос о присоединении к Румынии будет относиться после обретения независимости от Софии.

Напомним, референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. При этом еще до наступления дня голосования Конституционный суд Испании "заморозил" референдум, а после признал незаконным. 27 октября парламент автономии принял резолюцию о независимости. Спустя час после провозглашения независимости сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии.