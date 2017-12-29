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29.12.201711:33
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    В мире

    В Турции 20 человек ранены при перевороте автобуса

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    На трассе Анкара - Стамбул в Турции произошел переворот пассажирского автобуса. При аварии погибли два человека, более двух десятков получили ранения.
    Автобус перевернулся на трассе Анкара - Стамбул
    Фото Hurriyet

    КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Два человека погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса на трассе Анкара – Стамбул в пятницу, сообщает турецкая газета Hurriyet.

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    Трагедия произошла в районе населенного пункта Джанкуртаран между Анкарой и Болу.

    По невыясненным пока причинам водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

    Прибывшие на место происшествия спасатели отправили пострадавших в больницы Анкары и Болу.

    Напомним, утром 29 декабря в России автобус въехал в толпу людей, ожидавших транспорта на остановке возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы. Оказалось, водитель автобуса уходил от столкновения с другим авто и вывернул руль в сторону тротуара.

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