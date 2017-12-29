В Турции 20 человек ранены при перевороте автобуса

КИЕВ, 29 дек – РИА Новости Украина. Два человека погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса на трассе Анкара – Стамбул в пятницу, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Джанкуртаран между Анкарой и Болу.

По невыясненным пока причинам водитель не справился с управлением, и автобус перевернулся.

Прибывшие на место происшествия спасатели отправили пострадавших в больницы Анкары и Болу.

Напомним, утром 29 декабря в России автобус въехал в толпу людей, ожидавших транспорта на остановке возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы. Оказалось, водитель автобуса уходил от столкновения с другим авто и вывернул руль в сторону тротуара.