Воевавший за ИГ немецкий рэпер Deso Dogg убит в Сирии

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Сирии был убит примкнувший к боевикам террористической группировки "Исламское государство" бывший немецкий рэпер Дэнис Кусперт, известный под сценическим псевдонимом Deso Dogg. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на сайт, отслеживающий деятельность террористов.

Данный сайт опубликовал несколько фото, на которых, предположительно, снято тело погибшего Кусперта. Кроме того, под фотографиями было пояснение, в котором говорилось, что Абу Тальха аль-Альмани (Кусперт — ред.) умер в среду в деревне сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В октябре 2015 года телеканал CNN сообщил, что Кусперт был ликвидирован в ходе налета американской авиации в Сирии. До этого госдеп США внес Кусперта в список особо опасных международных террористов. По данным ведомства, бывший рэпер из Берлина присоединился к ИГ в 2012 году и служил пропагандистом и вербовщиком группировки. Он несколько раз фигурировал в видеороликах ИГ и один раз появился в кадре с отрезанной головой.

Ранее сообщалось, что переводчица ФБР Даниэла Грин бежала в Сирию и вышла замуж за Кусперта в 2014 году. Через несколько недель Грин осознала, что совершила ошибку, и вернулась в США, где ее арестовали. Грин согласилась сотрудничать с властями. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом 2016 года она вышла на свободу.