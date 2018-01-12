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    Россия

    Российский спецназ в Сирии уничтожил диверсантов, обстрелявших Хмеймим

    (обновлено: )45570
    По информации Минобороны РФ, по прибытию террористов на объект в провинции Идлиб, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь".
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Российский спецназ в ходе спецоперации в Сирии уничтожил диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла базу Хмеймим, сообщает Минобороны РФ.

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    "На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь"", — говорится в релизе.

    В операции были задействованы "все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии", отмечает МО РФ.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки на авиабазу "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников. Было выявлено 13 неизвестных малоразмерных воздушных целей, приближавшихся к российским военным объектам. Впоследствии Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников устройства и технологии "легко доступны" на "открытом рынке". Это заявление в свою очередь вызвало озабоченность у российского военного ведомства.

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