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    В мире

    "Оторвем им головы!". Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии

    (обновлено: )704101
    США отправили в Сирию для сил самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием, заявил президент Тайип Эрдоган.
    Президент Турции Тайип Эрдоган выступает с речью в Анкаре, Турция
    REUTERS Yasin Bulbul

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Турецкая армия может в течение недели начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG – ред.), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы", — заявил Эрдоган, выступая в субботу в турецкой провинции Элязыг. Трансляцию вел телеканал NTV.

    По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием. "Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого", — заявил Эрдоган.

    Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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