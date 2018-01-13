"Оторвем им головы!". Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Турецкая армия может в течение недели начать операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов (YPG) регионах Манбидж и Африн на северо-западе Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе YPG – ред.), мы возьмем дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю. Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвем им головы", — заявил Эрдоган, выступая в субботу в турецкой провинции Элязыг. Трансляцию вел телеканал NTV.

По его словам, США отправили в Сирию для YPG 4900 грузовиков и около 2000 самолетов с оружием. "Это не союзничество. Вы будете давать YPG оружие и говорить о стратегическим партнерстве с нами? Этого никто не проглотит. США занимаются самообманом, полагая, что сотрудничество с террористами не нанесет вреда их национальным интересам. Тот, кто взял в свою постель змею, столкнется с последствиями этого", — заявил Эрдоган.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.