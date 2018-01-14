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    Политика

    МИД приравнял Россию к Сирии и Сомали

    (обновлено: )595113
    В министерстве в очередной раз призвали украинцев не ехать "в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию". Как отметил Андрей Заяц, консулы там очень ограничены в возможностях помочь.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Государственный секретарь МИД Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

    "В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае", — написал Заяц в воскресенье в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.

    ​Ранее посольство Украины в Тунисе сообщило, что похищенного в Ливии украинского врача освободили из плена вооруженной группировки.

    МИД Украины ранее неоднократно советовал украинцам оценивать риски при планировании поездок в Россию.

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