МИД приравнял Россию к Сирии и Сомали

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Государственный секретарь МИД Андрей Заяц поставил Россию по уровню безопасности для сограждан в один ряд с Сирией и Сомали.

"В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае", — написал Заяц в воскресенье в Twitter, комментируя освобождение украинского врача в Ливии.

Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 января 2018 г.

​Ранее посольство Украины в Тунисе сообщило, что похищенного в Ливии украинского врача освободили из плена вооруженной группировки.

МИД Украины ранее неоднократно советовал украинцам оценивать риски при планировании поездок в Россию.