В сети разместили видео с места масштабного теракта в Сирии (18+)

По данным телеканала "Аль-Маядин", машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".

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Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между рядом радикальных группировок, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра".