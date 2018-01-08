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    В сети разместили видео с места масштабного теракта в Сирии (18+)

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    Одновременно два заминированных автомобиля были взорваны на улице Салясин в городе Идлиб, в результате чего более 30 человек погибли или были ранены.
    Канал Al Mayadeen News на Youtube

    По данным телеканала "Аль-Маядин", машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".

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    Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

    В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между рядом радикальных группировок, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра".

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