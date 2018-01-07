Два автомобиля взорвались в Сирии, десятки погибших

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

Сразу два заминированных автомобиля были взорваны на улице Салясин в городе Идлиб, в результате чего более 30 человек погибли или были ранены, сообщает ливанский телеканал " Аль-Маядин ".

По данным телеканала, машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".

Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между рядом радикальных группировок, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра".

На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции среди главарей бандформирований растут разногласия, зачастую приводящие к вооруженным стычкам между бандами, в результате которых гибнут мирные граждане.