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    Два автомобиля взорвались в Сирии, десятки погибших

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    Машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири". Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб.
    Взрыв
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Сразу два заминированных автомобиля были взорваны на улице Салясин в городе Идлиб, в результате чего более 30 человек погибли или были ранены, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".

    По данным телеканала, машина, начиненная несколькими тоннами взрывчатки, была припаркована рядом с супермаркетом "Аль-Мири".

    Еще один заминированный автомобиль террористы подорвали близ штаба одной из радикальных группировок, орудующих в провинции Идлиб. В результате второго теракта, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек.

    В провинции Идлиб влияние в городах и поселениях поделено между рядом радикальных группировок, включая террористическую группировку "Джебхат ан-Нусра".

    На фоне успешного наступления сирийской армии на юге провинции среди главарей бандформирований растут разногласия, зачастую приводящие к вооруженным стычкам между бандами, в результате которых гибнут мирные граждане.

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