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    Тиллерсон признал роль России в разгроме ИГ в Сирии

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (653)

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    США не сотрудничают с Россией по борьбе с "Исламским государством" напрямую, но используют механизмы избежания конфликтов при операциях в этой стране.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Нанести поражение террористической группировке ИГ удалось благодаря сотрудничеству РФ и США в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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    "Мы нашли области сотрудничества в Сирии, которые привели к почти полному поражению ИГ", — сказал Тиллерсон в интервью СNN.

    США ранее подчеркивали, что не сотрудничают с Россией по борьбе с ИГ напрямую, но используют механизмы избежания конфликтов при операциях в этой стране.

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    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными на базе в Хмеймиме, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

    Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ. В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что коалиция отбила почти 100% территории ИГ в Ираке и Сирии. 

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