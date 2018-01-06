Тиллерсон признал роль России в разгроме ИГ в Сирии

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Нанести поражение террористической группировке ИГ удалось благодаря сотрудничеству РФ и США в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы нашли области сотрудничества в Сирии, которые привели к почти полному поражению ИГ", — сказал Тиллерсон в интервью СNN.

США ранее подчеркивали, что не сотрудничают с Россией по борьбе с ИГ напрямую, но используют механизмы избежания конфликтов при операциях в этой стране.

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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря 2017 года отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными на базе в Хмеймиме, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ. В конце прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что коалиция отбила почти 100% территории ИГ в Ираке и Сирии.