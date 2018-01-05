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    В МИД уточнили информацию об украинских моряках, "застрявших" в Сирии

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    По информации представителя департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.
    Украинские моряки, которые застряли в порту Сирии
    Украинская правда

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 5 января, 10 украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются в Украину, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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    Он добавил, что благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

    "5 января на ливанской границе их встретил консул Украины", — сказал Кирилич.

    Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину – урегулированы Посольством Украины в Ливане.

    "Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", — подытожил Кирилич. 

    Ранее сообщалось, что в Сирии в порту Тартус на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.

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