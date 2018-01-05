В МИД уточнили информацию об украинских моряках, "застрявших" в Сирии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 5 января, 10 украинских моряков, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, возвращаются в Украину, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Он добавил, что благодаря консулу сирийские органы власти вернули паспортные документы морякам, нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

"5 января на ливанской границе их встретил консул Украины", — сказал Кирилич.

Он добавил, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину – урегулированы Посольством Украины в Ливане.

"Сегодня, в канун Рождества, украинские моряки возвращаются к своим семьям", — подытожил Кирилич.

Ранее сообщалось, что в Сирии в порту Тартус на арестованном судне "застряли" 10 украинских моряков, которые не могут вернуться на родину из-за долгов судовладельца.