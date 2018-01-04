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    Россия

    Минобороны РФ сообщило о гибели двух военных при обстреле авиабазы в Сирии

    (обновлено: )34304
    В Минобороны РФ назвали фейком сообщения СМИ о якобы "фактическом уничтожении" боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии 31 декабря, сообщает Минобороны РФ.

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    "31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", — говорится в сообщении.

    Указывается, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

    В Минобороны РФ назвали фейком сообщения СМИ о якобы "фактическом уничтожении" боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим в Сирии.

    "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк", — говорится в сообщении.

    Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме, заявили в Минобороны РФ.

    Ранее в ведомстве сообщили, что 31 декабря в пятнадцати километрах от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. Борттехник получил травмы. Инцидент произошел из-за технической неисправности машины.

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