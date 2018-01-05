Моряки, "застрявшие" в Сирии, прибыли в посольство Украины в Ливане

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинские моряки, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии, уже прибыли в посольство Украины в Ливане, сообщает украинская дипмиссия в Twitter.Українські моряки, яких утримували в сирійському порту Тартус без засобів для існування через арешт судна, завдяки зусиллям українських дипломатів вже перебувають на українській землі – в Посольстві України в Лівані.

— UKR_Emb in Lebanon (@UKRinLBN) 5 января 2018 г.

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"Украинские моряки, которых удерживали в сирийском порту Тартус без средств для существования за арест судна, благодаря усилиям украинских дипломатов, уже находятся на украинской земле — в посольстве Украины в Ливане", — говорится в сообщении посольства.

В пятницу в МИД Украины сообщили, что десять украинских моряков, которые находились на арестованном судне в порту Сирии, в пятницу возвращаются в Украину. С августа 2017 года десять украинских моряков находились в порту Тартус (Сирия) на арестованном сирийскими властями судне "Старшина Деров". Сообщается, что моряки ранее заключили контракт с турецким судовладельцем и отправились, как им обещали, в Ливан — на борт судна.