Найденные скульптуры были похищены во время гражданской войны в Ливане (1975-1990 годов) и проданы частным коллекционерам. Среди них мраморный торс IV века до н.э., мраморная голова быка 360 года до н.э.
По словам источника, наступление сирийской армии началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.
Самодельное взрывное устройство было использовано против военного автомобиля в районе горы Хар-Дов, сообщила сотрудница армейской пресс-службы. Силы ответили прицельным артиллерийским огнем, добавила она.
Израильские военные сообщили, что на севере страны разорвались три ракеты, выпущенные с территории соседнего Ливана. Обстрел последовал за гибелью в Дамаске известного активиста ливанского движения "Хезболлах" Самира Кунтара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".