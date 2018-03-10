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    Ливан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 135
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    Украинские моряки, которые с августа 2017 года находились на арестованном судне в порту Сирии
    Моряки, "застрявшие" в Сирии, прибыли в посольство Украины в Ливане
    17:52 05.01.2018
    64
    В МИД сообщили, что моряки, благодаря усилиям украинских дипломатов, уже находятся на украинской земле - в посольстве Украины в Ливане.
    Елка из фруктов
    В Ливане соорудили необычную съедобную елку
    14:58 28.12.2017
    87
    Сообщается, что после того, как новогодняя красавица из бананов "пожелтеет", власти Даймура планируют раздать поспевшие плоды всем желающим.
    Города мира. Нью-Йорк. Статуя свободы
    Нью-Йорк вернет Ливану украденные скульптуры стоимостью более $5 млн
    10:59 16.12.2017
    99
    Найденные скульптуры были похищены во время гражданской войны в Ливане (1975-1990 годов) и проданы частным коллекционерам. Среди них мраморный торс IV века до н.э., мраморная голова быка 360 года до н.э.
    Землетрясение в Иране
    ТОП событий в мире: землетрясение в Иране, майдан в Голливуде
    16:14 13.11.2017
    452Мощное землетрясение в Иране
    Мировые СМИ в понедельник обсуждают крупное землетрясение на границе Ирана и Ирака, годовщину терактов в Париже, а также марш против сексуальных домогательств в Голливуде.
    Флаг Ливана
    Обстановка в Ливане взрывоопасна - эксперт
    10:53 13.11.2017
    508
    Ливанские политики и лидеры конфессий на протяжении недели продолжают делать сдержанные заявления, призывая граждан к национальному единству и не поддаваться панике.
    Флаг Ливана
    В Ливане может начаться гражданская война
    19:42 08.11.2017
    2087
    Эксперты отмечают, что Ливан переживает сейчас критический и опасный этап, который усугубляется сложной ситуацией в регионе и в самой стране.
    Saad Hariri
    Премьер Ливана подал в отставку - СМИ
    14:56 04.11.2017
    116
    По данным местных СМИ, источник в "Аль-Мустакбаль" (лидером которой является Саад Харири - Ред.) подтвердил отставку премьер-министра Ливана.
    Умопомрачительная прогулка калифорнийца Алекса Мейсона
    Опасно и умопомрачительно! Прогулка американца по канату между скалами 
    11:45 22.10.2017
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    Калифорниец Алекс Мейсон недавно совершил опасный переход между ливанскими скалами Рауче по провисающему канату в 40 метрах над морем.
    Сирийская армия. Архивное фото
    Дамаск и "Хезболлах" отбили у ИГ половину приграничной территории с Ливаном
    06:51 20.08.2017
    298Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам источника, наступление сирийской армии началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.
    Боевики Исламского государства. Архивное фото
    Армия Ливана начала наступление против ИГ на границе с Сирией
    06:45 19.08.2017
    411
    Ливанские ВС планируют атаковать позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. По данным источников, против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты.
    Президента Ливана упал на саммите ЛАГ
    Президент Ливана упал на саммите ЛАГ 
    18:56 29.03.2017
    394
    Президент Ливана Мишель Аун, которому в этом году исполнилось 82 года, упал перед совместным фотографированием лидеров на саммите Лиги арабских государств.
    Скорая помощь в Ливан
    Смертник подорвал себя возле церкви в ливанском городе Эль-Каа
    01:36 28.06.2016
    59Военная кампания против "Исламского государства"
    Террорист сначала бросил сумку с взрывчаткой на место скопления граждан возле церкви, после чего привел в действие взрывное устройство на нательном поясе.
    Бейрут, Ливан. Архивное фото
    Взрыв прогремел на площади ливанского города Эль-Каа
    23:04 27.06.2016
    113Военная кампания против "Исламского государства"
    Взрыв прогремел на востоке Ливана на центральной площади Эль-Каа рядом со зданием мэрии. По предварительным данным, есть погибшие и раненные.
    Скорая помощь в Ливан
    Смертники устроили взрыв на северо-востоке Ливана, есть погибшие
    06:38 27.06.2016
    128РФ и США: железный занавес
    Взрыв произошел в деревне Каа, которая располагается у сирийской границы - на дороге, ведущей в сирийский Хомс. В результате взрывов погибли шесть человек, еще 13 получили ранения.
    Аджелина Джоли в лагере сирийских беженцев в Ливане
    Анджелина Джоли в лагере сирийских беженцев в Ливане 
    16:03 15.03.2016
    1370
    В день пятой годовщины мирных протестов против президента Сирии Башара Асада Анджелина Джоли под проливным дождем посетила лагерь сирийских беженцев в Ливане.
    Ситуация в Сирии. Дамаск
    Во вторник персонал посольства Украины в Сирии эвакуируют в Ливан
    02:42 01.03.2016
    58Сирия: военное противостояние.
    Как отмечается, сотрудники посольства Украины в Сирии "продолжат выполнение своих функций, предусмотренных ст. 3 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".
    Ливан. Бейрут
    Саудовская Аравия потребовала от своих подданных покинуть Ливан
    23:48 23.02.2016
    73
    По информации официального агентства Саудовской Аравии, МИД королевства требует от всех граждан не посещать Ливан в целях безопасности, а всех проживающих либо посещающих Ливан граждан покинуть его.
    Израильская армия. Архивное фото
    Израиль открыл огонь по Ливану после нападения на патруль - армия
    16:32 04.01.2016
    208
    Самодельное взрывное устройство было использовано против военного автомобиля в районе горы Хар-Дов, сообщила сотрудница армейской пресс-службы. Силы ответили прицельным артиллерийским огнем, добавила она.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
    Генсек ООН назвал нарушением резолюции СБ обстрел Израиля Ливаном
    05:46 22.12.2015
    77
    Израильские военные сообщили, что на севере страны разорвались три ракеты, выпущенные с территории соседнего Ливана. Обстрел последовал за гибелью в Дамаске известного активиста ливанского движения "Хезболлах" Самира Кунтара.
    Израильская армия. Архивное фото
    Израиль ответил артиллерийским ударом на ракетный обстрел из Ливана
    23:58 20.12.2015
    234
    Как отмечается в заявлении армейской пресс-службы, Израиль считает вооруженные силы Ливана ответственными за "все, что происходит на территории государства".
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