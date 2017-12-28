В Ливане соорудили необычную съедобную елку

Фото из открытых источников

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В пригороде Бейрута в Ливане установили необычную новогоднюю елку —сотни зеленых бананов, выложенные конусом и украшенные красными блестящими шарами и цветами.

Жители города Даймур соорудили елку высотой восемь метров. Для создания новогоднего дерева ливанцам понадобилось 1,2 тысячи килограммов бананов. Довольные жители надеются в следующем году сделать елку еще краше.

Фото из открытых источников Елка из фруктов

Фото из открытых источников Фруктовая елка

После того, как новогодняя красавица "пожелтеет", власти Даймура планируют раздать поспевшие плоды всем желающим, сообщает statuspress.com.ua.

Известно, что креативность ливанских жителей уже давно заслужила уважение во всем мире. Так, во многих городах страны существует традиция борьбы за первенство при создании оригинальной елки.