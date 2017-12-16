Нью-Йорк вернет Ливану украденные скульптуры стоимостью более $5 млн

КИЕВ, 16 дек – РИА Новости Украина. Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс пообещал вернуть Ливану скульптуры стоимостью более 5 миллионов долларов, украденные из страны во время гражданской войны, говорится в пресс-релизе офиса прокурора.

"Новое подразделение моего офиса по борьбе с торговлей предметами древности берет на себя обязательство прекратить торговлю украденными реликвиями из исторических мест по всему миру. Я благодарю наших партнеров в правительствах и правоохранительных органах других стран, а также бюро расследований Агентства национальной безопасности за их поддержку", — заявил Вэнс.

Найденные скульптуры были похищены во время гражданской войны в Ливане (1975-1990 годов) и проданы частным коллекционерам. Среди них мраморный торс IV века до н.э., мраморная голова быка 360 года до н.э., которая оценивается в 1,2 миллиона долларов и мраморный торс VI века до н.э. стоимостью около 4,5 миллионов долларов.

Согласно пресс-релизу, два мраморных торса находились у частных владельцев, а голова быка выставлялась в художественном Метрополитен-музее в Нью-Йорке, куда она была также предоставлена в аренду частным коллекционером.

Окружной прокурор Манхэттена объявил о создании нового подразделения по борьбе с торговлей предметами древностями. По словам Вэнса, с 2012 года его офис вернул несколько тысяч похищенных реликвий, общая стоимость которых оценивалась более чем в 150 миллионов долларов.

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