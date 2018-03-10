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    Голанские высоты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Военно-воздушные силы Израиля. Архивное фото
    Израильские ВВС атаковали сирийский военный объект на Голанских высотах
    00:40 23.12.2017
    196
    По данным СМИ, израильские ВВС нанесли ракетный удар по сирийскому военному объекту в районе Кунейтра на Голанских высотах, обошлось без жертв.
    Удары ВВС Израиля. Архивное фото
    ВВС Израиля нанесли авиаудар на сирийской части Голанских высот
    12:49 29.07.2015
    188
    Голанские высоты являются спорной территорией на Ближнем Востоке. С 1944 по 1967 года территория являлась частью сирийской провинции Кунейтра, была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны.
    Противостояние на границе Израиля и Ливана
    Противостояние на границе Израиля и Ливана 
    14:45 28.01.2015
    253
    В районе Голанских высот нарастает напряжение. Ракета попала в джип израильских военных, находившихся на границе.
    Военнослужащий правительственной армии Сирии
    Сирийская армия сбила израильский беспилотник на Голанских высотах
    00:30 22.12.2014
    118Вооруженный конфликт в Сирии.
    Израильский беспилотный летательный аппарат был сбит в небе над провинцией Эль-Кунейтра на Голанских высотах. Беспилотник совершал разведывательный полет.
    Голанские высоты. Архивное фото
    Боевики захватили оставленные позиции сил ООН на Голанских высотах
    16:51 17.09.2014
    89
    Террористы группировки "Джебхат ан-Нусра" захватили позиции на Голанах в Сирии, оставленные миротворцами ООН 15 сентября.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    ООН подтвердила освобождение на Голанских высотах миротворцев
    17:45 11.09.2014
    55На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Ранее сообщение об освобождении миротворцев появилась на странице министерства информации Фиджи в социальной сети Facebook, однако позже власти страны его опровергли.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы ООН, захваченные на Голанских высотах, освобождены - СМИ
    10:49 11.09.2014
    40
    Миротворческая миссия UNDOF находится на Голанах для наблюдения за прекращением огня после окончания войны Сирии и Израиля в 1973 году. В настоящее время их численность составляет 1223 человека из шести стран.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Власти Фиджи опровергли новость о скором освобождении миротворцев
    05:13 10.09.2014
    36
    Власти Фиджи опровергли новость о скором освобождении более 40 миротворцев ООН из миссии UNDOF, захваченных на Голанских высотах боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра", передает агентство "Франс Пресс".
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Власти Фиджи заявили о скором освобождении миротворцев ООН - СМИ
    02:18 10.09.2014
    34
    Более 40 миротворцев ООН из миссии UNDOF, захваченных на Голанских высотах сирийскими боевиками связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джебхат ан-Нусра", скоро будут отпущены на свободу, передает агентство "Франс Пресс".
    Голанские высоты
    Армия Израиля сбила сирийский беспилотник над Голанскими высотами
    17:39 31.08.2014
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    По словам представителя командования израильских войск, подполковника Питера Лернера, сбитый БПЛА предположительно принадлежит сирийской армии и случайно оказался на территории, контролируемой Израилем.
    Голанские высоты
    Все филиппинские миротворцы смогли вырваться из окружения боевиков на Голанах - агентство
    05:12 31.08.2014
    106Вооруженный конфликт в Сирии.
    Всем филиппинским миротворцам, которых блокировали боевики-исламисты на Голанских высотах, удалось вырваться из окружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя армии Филиппин.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    ООН: миротворцы, захваченные на Голанских высотах, в безопасности
    03:27 30.08.2014
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    ООН в своем заявлении сообщила, что 44 миротворца из миссии UNDOF, захваченные боевиками на Голанских высотах утром в четверг, здоровы и в безопасности.
    Голанские высоты
    Фиджи не намерены выводить с Голан миротворцев
    08:55 29.08.2014
    41Вооруженный конфликт в Сирии.
    Боевики ранее захватили 43 миротворца ООН из миссии UNDOF на Голанских высотах. Еще 81 миротворец из Филиппин блокирован в районах боев между боевиками и сирийской армией. Но власти Фиджи не намерены выводить своих миротворцев.
    Джон Керри. Арихивное фото
    Керри подтвердил освобождение американского журналиста в Сирии
    23:27 24.08.2014
    67
    Журналист Питер Тео Кёртис был похищен сирийскими боевиками на границе с Турцией в октябре 2012 года.
    Голанские высоты
    Север Израиля обстреляли ракетами с территории Сирии
    02:33 24.08.2014
    67
    Обстрелы с севера, обошедшиеся без жертв, совпали с эскалацией напряженности на юге - на границе сектора Газа.
    Голанские высоты
    СБ ООН продлил мандат мониторинговой миссии на Голанах до конца года
    06:32 26.06.2014
    25
    Совет Безопасности ООН продлил мандат мониторинговой миссии на Голанских высотах до 31 декабря 2014 года и потребовал от властей Сирии и Израиля прекращения любых военных операций.
    Израильские резервисты входят в сектор Газа
    Израиль допускает возможность изменения мандата миротворцев на Голанах
    21:58 21.06.2013
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    Израиль допускает возможность изменения мандата миротворцев ООН на линии разъединения с Сирией с учетом новых региональных реалий, сказал высокопоставленный чиновник израильского МИД Даниэль Мерон.
    В Сирии возлагают надежды на миротворцев из РФ на Голанах
    18:09 07.06.2013
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    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун накануне просил международное сообщество направить на Голаны своих военнослужащих вместо выводимых австрийских миротворцев.
    Сирийский город
    Сирия набирает добровольцев для партизанской войны против Израиля
    13:39 14.05.2013
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    Народный фронт "Преобразование и освобождение Сирии" объявил о наборе добровольцев для проведения операций против Израиля на оккупированных Голанских высотах. В нынешних условиях, Сирия не в состоянии вести войну с Израилем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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