Миротворческая миссия UNDOF находится на Голанах для наблюдения за прекращением огня после окончания войны Сирии и Израиля в 1973 году. В настоящее время их численность составляет 1223 человека из шести стран.
Власти Фиджи опровергли новость о скором освобождении более 40 миротворцев ООН из миссии UNDOF, захваченных на Голанских высотах боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра", передает агентство "Франс Пресс".
Более 40 миротворцев ООН из миссии UNDOF, захваченных на Голанских высотах сирийскими боевиками связанной с "Аль-Каидой" группировки "Джебхат ан-Нусра", скоро будут отпущены на свободу, передает агентство "Франс Пресс".
По словам представителя командования израильских войск, подполковника Питера Лернера, сбитый БПЛА предположительно принадлежит сирийской армии и случайно оказался на территории, контролируемой Израилем.
Всем филиппинским миротворцам, которых блокировали боевики-исламисты на Голанских высотах, удалось вырваться из окружения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя армии Филиппин.
Боевики ранее захватили 43 миротворца ООН из миссии UNDOF на Голанских высотах. Еще 81 миротворец из Филиппин блокирован в районах боев между боевиками и сирийской армией. Но власти Фиджи не намерены выводить своих миротворцев.
Народный фронт "Преобразование и освобождение Сирии" объявил о наборе добровольцев для проведения операций против Израиля на оккупированных Голанских высотах. В нынешних условиях, Сирия не в состоянии вести войну с Израилем.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".