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    Турецкие военные сообщили о 108 пораженных целях в сирийском Африне

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    Десять мирных жителей ранены, в том числе трое получили тяжелые ранения, в результате турецких авиаударов по сирийскому Африну, среди них двое детей, сообщили в совете кантона Африн.
    Турецкие ВВС, операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турецкие ВС после начала операции в сирийском Африне поразили 108 целей из 113 намеченных, сообщил генштаб ВС страны в субботу.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

    "На 17.30 (по Киеву) из намеченных 113 целей, принадлежащих террористической организации курдской сирийской партии "Демократический союз" (PYD), уничтожены 108. Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций", — говорится в сообщении турецкого генштаба.

    Десять мирных жителей ранены в результате турецких авиаударов по сирийскому Африну, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в совете кантона Африн.

    "По последним данным, десять человек были ранены, в том числе трое получили тяжелые ранения. Среди раненых также двое детей", — сообщили в совете курдского кантона. Городские власти призвали жителей сдавать кровь для пострадавших.

    Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

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