Турецкие военные сообщили о 108 пораженных целях в сирийском Африне

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Турецкие ВС после начала операции в сирийском Африне поразили 108 целей из 113 намеченных, сообщил генштаб ВС страны в субботу.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.

"На 17.30 (по Киеву) из намеченных 113 целей, принадлежащих террористической организации курдской сирийской партии "Демократический союз" (PYD), уничтожены 108. Все погибшие и раненые, доставленные в больницы, являются членами террористических организаций", — говорится в сообщении турецкого генштаба.

Десять мирных жителей ранены в результате турецких авиаударов по сирийскому Африну, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в совете кантона Африн.

"По последним данным, десять человек были ранены, в том числе трое получили тяжелые ранения. Среди раненых также двое детей", — сообщили в совете курдского кантона. Городские власти призвали жителей сдавать кровь для пострадавших.

Ранее Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку YPG, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.