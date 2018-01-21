Эрдоган призвал США не провоцировать Турцию

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы.

"Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас. Иначе у нас терпения не хватит. Я это и уважаемому (экс-президенту США Бараку) Обаме говорил. Жаль, что так и не получил ответа. Мы говорили: "Придем неожиданно ночью". Ждали-ждали, а потом ударили. Те, кто говорит, что за ними стоят США, не справятся с турецким народом. Это наша народная борьба", — заявил Эрдоган, выступая на женском конгрессе в провинции Бурса. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он вновь напомнил о военной поддержке США курдских вооруженных формирований в Сирии. По словам президента Турции, США направили сирийским курдам 5 тысяч грузовиков с оружием.

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, всего были поражены 153 цели. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в воскресенье о начале наземной операции в Африне.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.