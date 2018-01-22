Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

РИА Новости Украина

Генштаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

Целью операции "Оливковая ветвь" является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению", сообщают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером призвал его прекратить оказывать поддержку силам самообороны сирийских курдов.

Источник во внешнеполитическом ведомстве Турции сообщил журналистам, что послы России, Ирана и временно поверенный в делах США были приглашены в МИД для информирования о начале операции в сирийском Африне. Посольство РФ в Анкаре подтвердило РИА Новости приглашение посла Алексея Ерхова.

Тем временем Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном после начала операции в Африне. Чавушоглу также заявил, что Анкара письменно информирует Дамаск о ходе операции.

"Мы ожидаем, что настоящие партнеры будут рядом с нами, а не с террористами. Мы об этом сказали Тиллерсону в сегодняшнем разговоре", — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Генеральный штаб Турции спустя несколько часов после начала операции уже отчитался о 108 пораженных целях из 113. В совете кантона Африн сообщили РИА Новости о десяти раненых мирных жителях, включая двоих детей.

В Минобороны РФ сообщили, что "для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих" оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Тель-Аджар.

В военном ведомстве также отметили, что к проведению Турцией операции на севере Сирии привели бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям.

В ведомстве добавили, что "крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах "пограничных сил" и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков".

Курдский политик в регионе Рейзан Хеду в пятницу заявил, что курдские силы самообороны готовы защищать Африн от турецких сил и не сдадут город без сопротивления.

"Пока остальной мир будет на нас смотреть, мы не допустим, чтобы в истории появилась запись о том, как курды в Африне позволили оккупационной турецкой армии — новым османам — в сопровождении террористических группировок войти в город Африн без сопротивления", — сказал Хеду.

Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) за несколько часов перед началом операции заявили, что будут вынуждены обороняться, если Анкара начнет наступательную операцию в сирийском регионе Африн. По оценке SDF, заявления Анкары "могут вдохнуть новую жизнь в ИГ".

Смотрите также: Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

"Мы призываем Турцию прекратить необоснованные угрозы, и мы призываем международное сообщество обеспечить условия, при которых все внимание будет уделено (борьбе с террористической группировкой — Ред.) ИГ, которая еще не побеждена, и достижению продолжительного политического урегулирования в Сирии, чтобы навсегда положить конец страданиям сирийского народа", — сообщается в заявлении союза.

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад в четверг заявил, что сирийские войска ответят соответствующим образом на агрессию Турции на севере страны, а ПВО готовы сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве Сирии. После начала операции "Оливковая ветвь" никаких официальных заявлений со стороны Дамаска пока не поступало.