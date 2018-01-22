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    Турция не давала обещаний ограничить операции в Сирии Африном

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (389)

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    Как заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, никаких обещаний его страна не давала ни РФ, ни какой-либо другой стране. Цель – зачистить Африн от террористов и превратить его в безопасную зону.
    Операция Оливковая ветвь в сирийском Африне
    "Анадолу"

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Турция не давала обещаний России и другим странам ограничить операции против террористов в Сирии районом Африна, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    "Оливковая ветвь" в сирийском Африне: кадры авиаударов Турции

    "Никаких обещаний Турция не давала ни РФ, ни какой-либо другой стране. Наша цель – зачистить Африн от террористов и превратить его в безопасную зону. Если Турция захочет начать операцию в другом месте, это будет другая тема и другой разговор. Пока речь идет о районе Африна, и мы всех информировали", — заявил Боздаг журналистам, отвечая на вопрос, обязалась ли Турции ограничить свою операцию районом Африна.

    Он добавил, что операция идет успешно, в плановом режиме и назвал очень важным для Турции ее поддержку международным сообществом.

    Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил нападение Турции на Африн, который является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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