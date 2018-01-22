Эрдоган сообщил, когда Турция закончит военную операцию в Сирии

КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг критике заявление госдепартамента США, в котором Вашингтон призвал Анкару ограничить операцию в сирийском Африне по масштабам и срокам.

Ранее пресс-служба госдепартамента США распространила заявление, в котором Турцию призвали к тому, чтобы ее операция в Африне была ограничена по масштабу и срокам.

"США нам говорит, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты – операция закончится, и мы уйдем. Мы не заримся на чужие земли", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он добавил, что Турция борется не против курдов, а против создания террористического коридора.

"С севера Сирии по отношению к нам сколько лет продолжаются провокации. У нас сегодня снова в Хатае есть погибшие от ракетного обстрела. Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили, и с другими силами коалиции", — сказал турецкий президент.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в 16.00 по Киеву. Незадолго до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне. По данным генштаба, в операции участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.