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    Операция в Сирии. Совбез ООН призвал Турцию к сдержанности

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (391)

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    Постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр сообщил, что призыв к сдержанности Анкары широко обсуждался во время дискуссий, которые прошли в закрытом режиме.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Члены Совета безопасности ООН в понедельник призвали Турцию к сдержанности в ситуации вокруг сирийского Африна, где Анкара проводит военную операцию, заявил журналистам постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

    "Призыв к сдержанности (Турции — Ред.) широко обсуждался во время дискуссий", — сказал Делаттр по итогам консультаций в СБ ООН, которые прошли в закрытом режиме.

    "Мы (Франция — Ред.) призываем к сдержанности, я не могу говорить за остальных (членов СБ ООН)", — добавил постпред, отвечая на уточняющий вопрос о том, были ли призывы к Турции прекратить операцию в Африне.

    По итогам консультаций СБ ООН не стал принимать каких-либо официальных заявлений по ситуации в Африне.

    Генштаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

    Смотрите также: Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Операция "Оливковая ветвь" началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".

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