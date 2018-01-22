Операция в Сирии. Совбез ООН призвал Турцию к сдержанности

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Члены Совета безопасности ООН в понедельник призвали Турцию к сдержанности в ситуации вокруг сирийского Африна, где Анкара проводит военную операцию, заявил журналистам постпред Франции при всемирной организации Франсуа Делаттр.

"Призыв к сдержанности (Турции — Ред.) широко обсуждался во время дискуссий", — сказал Делаттр по итогам консультаций в СБ ООН, которые прошли в закрытом режиме.

"Мы (Франция — Ред.) призываем к сдержанности, я не могу говорить за остальных (членов СБ ООН)", — добавил постпред, отвечая на уточняющий вопрос о том, были ли призывы к Турции прекратить операцию в Африне.

По итогам консультаций СБ ООН не стал принимать каких-либо официальных заявлений по ситуации в Африне.

Генштаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африна на северо-западе Сирии. Отряды "Свободной сирийской армии" в свою очередь объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD ("Демократический союз").

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Операция "Оливковая ветвь" началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета". Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только "объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению".