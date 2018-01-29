Элина Свитолина поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина после выступления на Открытом чемпионате Австралии заняла третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), который был опубликован в понедельник на официальном сайте организации.

На турнире в Мельбурне Свитолина дошла до четвертьфинала, где уступила бельгийке Элизе Мертенс — 4:6, 0:6. В обновленном рейтинге в активе Свитолиной стало 6085 очков.

Победительницей Australian Open стала датчанка Каролина Возняцки, обыгравшая в финале румынку Симону Халеп. В рейтинге датчанка набрала 7965 очков и сместила с первой строчки Халеп, в активе которой 7715 баллов. В топ-10 вернулась Кербер, уступившая Халеп в полуфинале.

Рейтинг WTA (версия от 29 января):

1 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 7965 очков,

2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7715,

3 (4). Элина Свитолина (Украина) — 6085,

4 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5690,

5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5445,

6 (7). Елена Остапенко (Латвия) — 4901,

7 (8). Каролин Гарсия (Франция) — 4495,

8 (5). Винус Уильямс (США) — 4278,

9 (16). Ангелика Кербер (Германия) — 3031,

10 (11). Кристина Младенович (Франция) — 2935…