наверх
23.01.201810:54
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Свитолина объяснила свое поражение на Australian Open травмой бедра

    (обновлено: )11511
    "Я не была готова показать хороший теннис. Еще на старте турнира у меня были проблемы со здоровьем", - сказала Свитолина на послематчевой пресс-конференции.
    Элина Свитолина
    REUTERS Peter Cziborra

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не смогла показать свою лучшую игру в четвертьфинале Australian Open из-за травмы бедра.

    Драка болельщиков и футболиство на турнире в Ужгороде
    Видео "Динамо от Шурика"
    В Ужгороде в жестокой драке болельщики избили бывшего защитника "Динамо"

    Свитолина во вторник в матче за выход в полуфинал турнира уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 0:6.

    "Сегодня мне было очень тяжело физически. Я не была готова показать хороший теннис. Еще на старте турнира у меня были проблемы со здоровьем, — сказала Свитолина, которую цитирует официальный сайт турнира. — Это была травма бедра. Я почувствовала боль после финала в Брисбене. Потом состояние то улучшалось, то ухудшалось".

    "Конечно, ты не каждый день играешь в четвертьфинале турнира Большого шлема, поэтому я должна была сделать всё возможное. Теперь я посмотрю, что можно с этим сделать. Буду восстанавливаться", — добавила украинка.

    Мертенс, которой в ноябре исполнилось 22 года, ранее не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема.

    "Она является отличным игроком и сегодня не оставила мне шансов. Она почувствовала уверенность. Она отлично выступала с самого начала года и теперь добралась до полуфинала. Мы видим, что это уже стабильный, состоявшийся игрок", — отметила Свитолина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Пункт обогрева в Киеве
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте