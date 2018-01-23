Свитолина объяснила свое поражение на Australian Open травмой бедра

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не смогла показать свою лучшую игру в четвертьфинале Australian Open из-за травмы бедра.

Свитолина во вторник в матче за выход в полуфинал турнира уступила бельгийке Элизе Мертенс со счетом 4:6, 0:6.

"Сегодня мне было очень тяжело физически. Я не была готова показать хороший теннис. Еще на старте турнира у меня были проблемы со здоровьем, — сказала Свитолина, которую цитирует официальный сайт турнира. — Это была травма бедра. Я почувствовала боль после финала в Брисбене. Потом состояние то улучшалось, то ухудшалось".

"Конечно, ты не каждый день играешь в четвертьфинале турнира Большого шлема, поэтому я должна была сделать всё возможное. Теперь я посмотрю, что можно с этим сделать. Буду восстанавливаться", — добавила украинка.

Мертенс, которой в ноябре исполнилось 22 года, ранее не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема.

"Она является отличным игроком и сегодня не оставила мне шансов. Она почувствовала уверенность. Она отлично выступала с самого начала года и теперь добралась до полуфинала. Мы видим, что это уже стабильный, состоявшийся игрок", — отметила Свитолина.