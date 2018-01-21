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    Свитолина вышла в 1/4 финала Australian Open

    (обновлено: )12610
    Сообщается, что Элина Свитолина со счетом 6:3, 6:0 переиграла чешку Денису Аллертову. Встреча продолжалась почти один час.
    Элина Свитолина
    twitter.com/WTA

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне.

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    В матче четвертого круга Свитолина (4-й номер посева) со счетом 6:3, 6:0 переиграла чешку Денису Аллертову. Встреча продолжалась почти один час.

    В четвертьфинале Свитолина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, которая взяла верх над хорваткой Петрой Мартич – 7:6 (7:5), 7:5.

    Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу Марту Костюк в третьем раунде Australian Open в Мельбурне 6-2, 6-2 и впервые вышла в четвертый раунд престижного турнира.

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