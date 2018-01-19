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    Украинское дерби на Australian Open. Свитолина победила Костюк

    (обновлено: )19530
    Элина Свитолина победой над самой юной участницей Australian Open - киевлянкой Мартой Костюк - продолжила свою победную серию в этом году, которая теперь насчитывает восемь матчей.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    twitter.com/WTA

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу Марту Костюк в третьем раунде Australian Open в Мельбурне 6-2, 6-2 и впервые вышла в четвертый раунд престижного турнира, сообщает портал Большой теннис Украины.

    Элина Свитолина в 2017 году. Видео
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    Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Лучшие моменты сезона

    Украински провели на корте один час. Свитолина всухую проиграла свой стартовый гейм, после чего Костюк не воспользовалась геймболом и также упустила подачу. Со счета 2-2 первая ракетка Украины и четвертая турнира выиграла четыре гейма подряд, чтобы завершить сет в свою пользу.

    Во второй партии Свитолина реализовала брейкпоинт в четвертом гейме и удержала преимущество до конца встречи, выполнив еще один брейк в восьмом гейме на двойной ошибке Костюк. Киевлянка в этом сете не заработала ни одного брейкпоинта.

    Свитолина продолжает свою победную серию в этом году, которая теперь насчитывает восемь матчей (Премьер в Брисбене+3 раунда в Мельбурне). В свою очередь Марта Костюк впервые с прошлого сезона проиграла на кортах в Мельбурне.

    Большой теннис Украины
    Результаты первого сета в матче Элина Свитолина - Марта Костюк

    Напомним, 15-летняя украинка стала самой юной теннисисткой с 1996 года, которой удалось пройти в 3 круг на Открытом чемпионата Австралии.

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