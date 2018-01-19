Украинское дерби на Australian Open. Свитолина победила Костюк

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу Марту Костюк в третьем раунде Australian Open в Мельбурне 6-2, 6-2 и впервые вышла в четвертый раунд престижного турнира, сообщает портал Большой теннис Украины.

Украински провели на корте один час. Свитолина всухую проиграла свой стартовый гейм, после чего Костюк не воспользовалась геймболом и также упустила подачу. Со счета 2-2 первая ракетка Украины и четвертая турнира выиграла четыре гейма подряд, чтобы завершить сет в свою пользу.

Во второй партии Свитолина реализовала брейкпоинт в четвертом гейме и удержала преимущество до конца встречи, выполнив еще один брейк в восьмом гейме на двойной ошибке Костюк. Киевлянка в этом сете не заработала ни одного брейкпоинта.

Свитолина продолжает свою победную серию в этом году, которая теперь насчитывает восемь матчей (Премьер в Брисбене+3 раунда в Мельбурне). В свою очередь Марта Костюк впервые с прошлого сезона проиграла на кортах в Мельбурне.

Большой теннис Украины Результаты первого сета в матче Элина Свитолина - Марта Костюк

Напомним, 15-летняя украинка стала самой юной теннисисткой с 1996 года, которой удалось пройти в 3 круг на Открытом чемпионата Австралии.