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    Спорт

    Свитолина прекращает выступления на Australian Open

    (обновлено: )28901
    Получившая четвертый номер посева одесситка Элина Свитолина в четвертьфинале уступила бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    KARIM SAHIB / AFP

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

    Получившая четвертый номер посева Свитолина в четвертьфинале уступила бельгийке Элизе Мертенс — 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

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    За выход в финал 22-летняя бельгийка поспорит с лучшей в паре Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 2-я сеяная).

    Ранее Свитолина на Australian Open обыграла еще одну украинку — самую молодую участнику соревнований Марту Костюк. 

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