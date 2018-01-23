Свитолина прекращает выступления на Australian Open

KARIM SAHIB / AFP

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

Получившая четвертый номер посева Свитолина в четвертьфинале уступила бельгийке Элизе Мертенс — 4:6, 0:6. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

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За выход в финал 22-летняя бельгийка поспорит с лучшей в паре Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 2-я сеяная).

Ранее Свитолина на Australian Open обыграла еще одну украинку — самую молодую участнику соревнований Марту Костюк.