Корнейчук: в "антибандеровском" законе Берлин пошел на опережение

РИА Новости Украина

Напомним, 1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте нацпамяти, который предусматривает штрафы и сроки до 3 лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти". Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни.

Неожиданно Германия признала историческую вину за преступления нацизма в Польше. Комментируя польский закон об Институте нацпамяти, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что "никто не снимал вину с немцев за преступления по отношению к полякам".

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"Нет ни малейшего сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев — а именно немцы. Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют в этом факте", — сказал глава МИД ФРГ.

Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что, выступая с таким заявлением, Берлин решил сыграть на опережение.

"Понимая, какую именно игру по расколу ЕС Вашингтон ведет через Польшу с помощью закона об Институте нацпамять, Берлин решил сыграть на опережение", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

Глава МИД Германии Габриэль заявил: только немцы несут ответственность за Холокост. И за "лагери смерти", созданные в Польше во время Второй мировой, обратил внимание эксперт.

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"Таким образом, Германия фактически высказала свою поддержку польскому закону, предусматривающему уголовную ответственность за отрицание непричастности поляков к "лагерям смерти". И Берлин не собирается допускать каких-либо скандалов в ЕС на этой почве, которые били бы по видимому единству Европы", — резюмирует Корнейчук.