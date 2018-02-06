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    Корнейчук: в "антибандеровском" законе Берлин пошел на опережение

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    Украина - Польша: Бандера раздора (406)

    (обновлено: )1680302
    Германия фактически высказала свою поддержку польскому закону об Институте нацпамяти, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, понимая, какую игру по расколу ЕС Вашингтон ведет через Польшу, Берлин решил сыграть на опережение.
    Здание Бундестага в Берлине
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Напомним, 1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте нацпамяти, который предусматривает штрафы и сроки до 3 лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти". Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Неожиданно Германия признала историческую вину за преступления нацизма в Польше. Комментируя польский закон об Институте нацпамяти, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что "никто не снимал вину с немцев за преступления по отношению к полякам". 

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    "Нет ни малейшего сомнения, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто их построил и кто убил миллионы европейских евреев — а именно немцы. Это организованное массовое уничтожение происходило от нашей страны и ни от кого другого. Отдельные коллаборационисты ничего не меняют в этом факте", — сказал глава МИД ФРГ.

    Политаналитик Дмитрий Корнейчук считает, что, выступая с таким заявлением, Берлин решил сыграть на опережение.

    "Понимая, какую именно игру по расколу ЕС Вашингтон ведет через Польшу с помощью закона об Институте нацпамять, Берлин решил сыграть на опережение", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.   

    Глава МИД Германии Габриэль заявил: только немцы несут ответственность за Холокост. И за "лагери смерти", созданные в Польше во время Второй мировой, обратил внимание эксперт. 

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    "Таким образом, Германия фактически высказала свою поддержку польскому закону, предусматривающему уголовную ответственность за отрицание непричастности поляков к "лагерям смерти". И Берлин не собирается допускать каких-либо скандалов в ЕС на этой почве, которые били бы по видимому единству Европы", — резюмирует Корнейчук. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука об "антибандеровском законе"
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