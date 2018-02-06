Волошин: Рада таки будет "воевать" с Польшей

РИА Новости Украина

Польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, предложенный движением Kukiz'15. Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, "сотрудничавших с Третьим рейхом".

По мнению авторов проекта, Украина проводит историческую политику, ища источники своей идентичности в "преступных формированиях и преступной идеологии украинского интегрального национализма", который "захватывает все сферы общественной и публичной жизни". Более того, согласно закону, Украина пытается навязать Польше свое видение событий 75-летней давности.

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Документ наделал много шума в Украине. Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в спешном порядке поручил комитету по иностранным делам подготовить реакцию парламента на принятый закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии.

Политолог-международник Олег Волошин отмечает, что Верховная Рада собирается "со всей свойственной играющей в националистов части депутатов дуростью втянуться в политическую конфронтацию с Польшей".

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"И эти же люди всего пару недель назад в День злуки кричали о том, что они хорошо выучили уроки истории. Деятели УНР ведь не были полоумными. Они просто тоже часто предпочитали здравому смыслу заигрывание с революционными массами. А чаще просто с люмпенами, готовыми в любой дискуссии быстро предоставить слово "товарищу маузеру", – напомнил эксперт на своей странице в Facebook.