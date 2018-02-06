наверх
06.02.201809:45
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Волошин: Рада таки будет "воевать" с Польшей

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (405)

    (обновлено: )1018121
    Парламент собирается со всей свойственной играющей в националистов части депутатов дуростью втянуться в политическую конфронтацию с Польшей, и эти самые люди всего пару недель назад заявляли, что выучили уроки истории, отмечает политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, предложенный движением Kukiz'15. Закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, "сотрудничавших с Третьим рейхом". 

    Марш в честь Бандеры в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эхо дебандеризации Польши в Украине

    По мнению авторов проекта, Украина проводит историческую политику, ища источники своей идентичности в "преступных формированиях и преступной идеологии украинского интегрального национализма", который "захватывает все сферы общественной и публичной жизни". Более того, согласно закону, Украина пытается навязать Польше свое видение событий 75-летней давности.

    Смотрите также: Парубий о том, что больше всего обижает его в "антибандеровском" законе

    Документ наделал много шума в Украине. Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот польский закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в спешном порядке поручил комитету по иностранным делам подготовить реакцию парламента на принятый закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии.

    Политолог-международник Олег Волошин отмечает, что Верховная Рада собирается "со всей свойственной играющей в националистов части депутатов дуростью втянуться в политическую конфронтацию с Польшей". 

    Смотрите также: "Не трогайте наших героев". Во Львове пикетируют генконсульство Польши

    "И эти же люди всего пару недель назад в День злуки кричали о том, что они хорошо выучили уроки истории. Деятели УНР ведь не были полоумными. Они просто тоже часто предпочитали здравому смыслу заигрывание с революционными массами. А чаще просто с люмпенами, готовыми в любой дискуссии быстро предоставить слово "товарищу маузеру", – напомнил эксперт на своей странице в Facebook.

    Facebook Олега Волошина
    Комментарий Олега Волошина об "антибандеровском" законе
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Вече Саакашвили в Киеве
    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Здание Бундестага в Берлине
    Украина - Польша: Бандера раздора