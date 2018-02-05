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    Фотоленты

    "Не трогайте наших героев". Во Львове пикетируют генконсульство Польши

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (397)

    (обновлено: )45017
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua

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    Представители националистических сил в понедельник пикетируют помещение генерального консульства Польши во Львове, пишет "Вголос".

    Митингующих возмутило принятие польскими Сеймом и Сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши (так называемый закон о запрете "бандеровской идеологии").

    Смотрите также: В Киеве пикетируют посольство Польши. Онлайн-трансляция

    По мнению участников акции, поляки унижают украинское национальное достоинство. Протестующие призывают президента Польши Анджея Дуду не подписывал закон.

    Читайте также: Волошин об истинной природе "бандеровца" Климкина

    Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

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