Израильского министра не пустили в Польшу из-за "бандеровского закона"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр образования Израиля Нафтали Беннет сообщил, что его отказались принимать в Варшаве из-за его позиции по законопроекту, который криминализирует высказывания о причастности польского народа к преступлениям Второй мировой войны.

Отмена поездки одного из ключевых членов израильского кабинета и правящей коалиции угрожает дальнейшим ростом напряженности между двумя странами, поспорившими о роли поляков в истреблении евреев.

"Польское правительство отменило мой запланированный визит, потому что я упомянул об ответственности поляков за убийство около 200 тысяч евреев во время Холокоста", — написал министр в социальной сети Facebook.

"Для меня это большая честь. Это большая честь для всего народа Израиля", — добавил Беннет, который возглавляет влиятельную правую партию "Еврейский дом".

Израиль требует от Польши изъять из законопроекта положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим Рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

В Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

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Несмотря на протесты и уговоры Иерусалима, инициатива получила одобрение обеих палат польского парламента и поступила на подпись президента.

На прошлой неделе израильские власти отложили на неопределенный срок визит главы Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоха, объяснив свое решение ситуацией с законопроектом.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

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Отметим, что польский закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.