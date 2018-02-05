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    Общество

    Одесские защитники Бандеры пикетировали генконсульство Польши

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (399)

    (обновлено: )29117
    В акции протеста под зданием генерального консульства Польши в Одессе приняли участие несколько десятков человек, в их числе - активисты "Свободы", КУН и "Правого сектора".
    Националисты под генконсульством Польши в Одессе, 5 февраля 2018
    Думская.net

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Несколько десятков активистов ВО "Свобода", "Конгресса украинских националистов" и "Правого сектора" пикетировали в понедельник генеральное консульство Польши в Одессе, пишет Думская.

    Пикет Генеральное консульство Польши во Львове
    vgolos.com.ua
    "Не трогайте наших героев". Во Львове пикетируют генконсульство Польши

    Участники акции передали консулу обращение к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой наложить вето на изменения к закону об Институте национальной памяти (так называемый закон о запрете "бандеровской идеологии").

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    По их мнению, указанный документ унижает украинское национальное достоинство.

    Пикетчики напомнили, что аналогичные акции проходят во Львове, Киеве, Харькове и Луцке.

    Думская.net
    Генконсульство Польши в Одессе под охраной, 5 февраля 2018

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши на минувшей неделе принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

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    Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

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