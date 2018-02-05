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    Общество

    Фото дня. Как националисты генконсульство Польши во Львове пикетировали

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (401)

    (обновлено: )301010
    Во Львове в понедельник у генконсульства Польши было горячо. Представители националистических сил пикетировали здание консульства.
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    УНИАН

    Во Львове в понедельник у генконсульства Польши было горячо. Представители националистических сил пикетировали здание консульства.

    Митингующих возмутило принятие польскими Сеймом и Сенатом изменений в закон об Институте национальной памяти Польши (так называемый закон о запрете "бандеровской идеологии").

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    По мнению участников акции, поляки унижают украинское национальное достоинство. Протестующие призывают президента Польши Анджея Дуду не подписывал закон.

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    Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

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