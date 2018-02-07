Стало известно, когда миссия МВФ посетит Украину

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Группа экспертов Международного валютного фонда посетит Киев 12-16 февраля для технических переговоров с властями Украины, сообщил постпред фонда на Украине Йоста Люнгман.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины", — приводит его заявление пресс-служба представительства МВФ в Украине.

Читайте также: Охрименко: Украина и МВФ находятся в процессе развода

Люнгман 1 февраля заявил, что фонд настаивает на выполнении Киевом ряда важных условий для продолжения сотрудничества. В частности, по его словам, Киеву необходимо принять закон об антикоррупционном суде и обеспечить его работу, привести цены на газ к рыночному уровню и в целом продолжать курс реформ. При этом правительству необходимо более внимательно подходить к вопросу повышения зарплат.

В свою очередь, премьер Владимир Гройсман 2 февраля заявил, что власти Украины продолжают работать с МВФ в связи с требованием фонда повысить цены на газ для населения. В конце января он обещал, что цены на газ для населения в текущем отопительном сезоне повышаться не будут.

Напомним, четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.