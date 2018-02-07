Охота была ноги ломать... Почему МВФ не спешит на помощь?

Валерий Смеян, обозреватель

После встречи в Давосе Петра Порошенко и главы МВФ Кристины Лагард, наш президент уверенно заявил, что очередной транш от Фонда он ожидает уже в апреле, потому как Украина на 80% выполнила условия для его получения. Уже в этом утверждении содержался посыл для сомнения в искренности нашего президента. Потому как для получения транша необходимо исполнение 100% условий. А выполнение оставшихся несет два существенных риска для нынешней власти. Создание антикоррупционного суда по лекалам МВФ грозит президенту и его ближайшему окружению вместо участия в будущей президентской и парламентской кампании участием в судебном процессе. Причем в качестве подозреваемых и обвиняемых. Поднятие же цены на газ на уровень рыночной очередным Майданом. Точнее государственным переворотом с массовым применением огнестрельного оружия. Потому как выдержать без малого двукратный подъем цены на газ, а следом на отопление и горячую воду, без ропота и массового уличного протеста уже не получится. К слову, подготовкой к такому сценарию наведения настоящего "украинского порядка" возможно и является презентация "национальных дружин".

Похоже, единственным человеком в стране, кто поверил оптимизму Порошенко насчет скорейшего получения Киевом очередного транша МВФ был министр финансов Александр Данилюк, который следом за заявлением президента об апрельском подарке от Фонда тут же спрогнозировал приезд миссии из Вашингтона в начале февраля. Очевидно в приступе демонстрации верноподданичества Петру Алексеевичу. Потому как будучи человеком не глупым и опытным должен был понимать, что оснований для такой уверенности нет. Осенью прошлого года министр на неделю ездил в Вашингтон в офис МВФ и просил о смягчении требований Фонда к росту цены на газ. Или, чтобы снять с повестки это требование, открытие новой программы. Однако понимания не нашел. Отчего теперь решил, что МВФ сменил гнев на милость? И уже спешит на помощь Украине?

Пару слов о механизме формирования условий Международного Валютного Фонда. Привычно принято считать, что к нам приезжает миссия, мониторит ситуацию в экономике, оценивает положение госфинансов и прочее, а затем выдвигает некие свои требования. Авторские, так сказать. Ну а нашему руководству остается решать: идти на эти требования, чтобы получить кредит или нет. На самом деле формирование условий МВФ, в экономической части, идет несколько по-другому. Как это происходит на самом деле рассказал в интервью интернет-изданию "Гордон" экс-министр финансов, а ныне народный депутат Виктор Пинзеник. По его словам, когда стороны садятся за стол переговоров, первый вопрос мвф-овцев: как и за счет чего будете возвращать кредит? В ответ на это украинская сторона расписывает меню механизмов возврата долга. Миссия МВФ выбирает наиболее приемлемые и очевидно эффективные. Из них и формируется перечень требований Фонда. Проще говоря, сами представители кредитора не заморачиваются определением источников погашения займа. И никаких-таких антисоциальных условий не выдумывают. Все они на совести украинской стороны. Включая и придуманный в Кабмине механизм прироста цены на газ. Так что все попытки Порошенко и его команды создать в общественном сознании иллюзию, что во всех наших социально-экономических реформах по тотальному обнищанию рядовых украинцев повинен МВФ, обман и подлог. Фонду на самом деле все равно за счет чего и кого страна-заемщик будет возвращать долг. Еще раз повторюсь, что инициативу в этом он отдает тем, кто берет заем. Ну а наши, пользуясь этой технологической тонкостью переговоров, пытаются выставить МВФ в качестве главного виновника. Себя же как настоящих авторов, скромно оставляя за скобками процесса формирования антисоциального пакета требований кредитора.

Холодный душ на тему "МВФ спешит на помощь" довольно быстро пролили из офиса Фонда. Так, официальный представитель МВФ Уильям Мюррей заявил, что сейчас прогнозировать перспективы сотрудничества с Украиной достаточно сложно, и даже дата приезда миссии в Киев еще не обсуждается.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман не отрицая, что перспектива сотрудничества с Украиной все же сохраняется, напомнил, что для его продолжения нужно исполнить минимум два требования: создание и запуск АКС и подъем цены на газ до рыночного уровня.

Премьер-министр Владимир Гройсман тут же подтвердил, что правительство согласовывает с Фондом механизм удорожания газа. Что на самом деле лукавство. По нескольким причинам.

Во-первых, такой механизм уже согласован. В постановлении КМУ № 187 от 22.03.17. Другое дело, что, если его применять, то цена на газ для населения должна с апреля подняться на 62%. И потом, с октября еще утяжелиться на одиннадцать процентов. Итого за ближайшие полгода – на 73%. Потянув за собой цены на горячую воду и отопление. И все это в предвыборную зиму. С учетом же роста цены на электричество, многие эксперты прогнозируют, что стоимость услуг ЖКХ в этом году вдвое превысит уровень прошлогодних.

Во-вторых, на самом деле Кабинет Гройсмана механизм постановления КМУ № 187 не останавливал. Вся болтовня об отказе от роста цен на газ была банальным замыливанием глаз обозленному обывателю. Возможно, в надежде, что и МВФ не станет настаивать. Хотя неизменность позиции Фонда на эту тему была озвучена Данилюку еще в сентябре прошлого года.

Так вот, цифры и проценты о скором росте цены на газ – "утечка" в СМИ из финансового плана "Нафтогаза" на 2018-й год. Естественно он принимался в конце года предшествующего. Крайний срок – декабрь 2017-го. Но самое главное, что план обсуждается и окончательно утверждается Кабинетом Министров Украины. И подписывается лично премьером. Другими словами, рассказывая на публике об отказе правительством взвинчивать цены на газ по требованию МВФ, предусмотрительный Гройсман тут же этот рост утверждает в финансовом плане "Нафтогаза" на 2018-й. Воистину двуликий Янус. Причем на пару с президентом. Ведь последний точно был в курсе об утверждении финплана "Нафтогаза" и цифрах роста цены на газ, заложенных в нем. Но молчал. Не исключено, что такой оптимизм и уверенность гаранта в апрельском транше Фонда базировался именно на этом знании. И еще, возможно Петр Алексеевич, не посвящая Лагард в детали киевской кухни, очень хотел продемонстрировать оперативность в исполнении требований кредитора. Кроме того, он мог пытаться в Давосе поиграть в некий обмен по принципу: я быстро исполняю ваше требование о росте цены на газ, а вы смягчаете свою позицию по АКС. Ведь антикоррупиционный суд – это личная угроза для президента. А цена на газ – проблемы населения. Но похоже из этой затеи ничего не вышло. Версия же такой комбинации отчасти подтверждается фейком, запущенным с подачи Банковой о том, что письмо МВФ по АКС с Лагард не согласовано. И последняя накажет авторов.

Предположение о возможном провале торгов с МВФ подтвердили два представителя Фонда. Потому как их заявления свидетельствуют, что миссия приедет в Киев только тогда, когда оба требования будут исполнены. Да и то не факт. Следом за ними очень влиятельный и информированный шведско-американский экономист Андерс Аслунд вообще заявил, что до выборов президента, которые состоятся в 2019 году, МВФ или Европейский союз не дадут Украине кредитов.

В таких обстоятельствах Порошенко может оказаться в ситуации, когда он и рост цены на газ запустит и антикоррупционный суд создаст, а получать деньги от МВФ будет его преемник. При том, что условия для своего поражения на скорых президентских выборах он заложит сам. Ибо нет сомнений, что очередного двукратного повышения цен на услуги ЖКХ избиратель ему не простит. Ну, а в случае отказа МВФ кредитовать Киев, нас уже осенью может ждать такой обвал курса гривны, что ее крушение в 2014-м году может показаться мягкой девальвацией.