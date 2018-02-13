Рейтинг "Лучшая страна для пенсионеров". Украина в конце списка

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина оказалась на 72 месте из 80 стран в списке "Лучшие страны для комфортной пенсии".

Рейтинг был составлен американским изданием US News и бизнес школой Wharton и BAV Group.

В списке последнее место досталось Ирану. В то же время, самой комфортной страной для пенсионеров уже второй год подряд является Новая Зеландия. В первой тройке также Австралия и Швейцария.

Соседняя с Украиной Беларусь оказалась на 66 месте, а Россия — на 79 месте.

Польша заняла 32 место, Венгрия — 39 место, Чехия — 37 место, Румыния — 50 место, Турция — 46 место.

Как сообщалось ранее, Украина занимает 83 позицию из 167 в рейтинге Democracy Index 2017, опубликованном организацией Economist Intelligence Unit. Украина имеет общий балл 5.69.