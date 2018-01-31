Украина: есть ли выбор между Польшей и Бандерой?

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета – для РИА Новости Украина

Убийце поляков тут не место

Сам закон предполагает уголовное преследование за отрицание преступлений украинских националистов в ходе Второй мировой войны (включая резню на Волыни). "Нужно назвать вещи своими именами. Бандеровцы убили более 100 тысяч поляков и около 40 тысяч своих. Ношение баннеров с портретами бандитов и делание из них героев может иметь фатальные последствия в будущем. Следующее поколение может поклоняться дьяволу, так как таким был Бандера", — говорит автор закона Павел Кукиз.

По мнению польского МИД, сотрудничеством между Киевом и Варшавой "должно основываться на базисе правды".

"Мы не повторим ошибок 90-х годов, когда мы не закрыли определенных вопросов с Германией и Литвой, — заявил в середине 2017 года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, имея в виду статус польского меньшинства в этих странах. — Мы будем решительно добиваться от Украины, чтобы все вопросы были закрыты, прежде чем Киев встанет у ворот Европы с просьбой о членстве".

То есть, проще говоря, с Бандерой Украина в ЕС не пойдет. И с Польшей сотрудничать нормально не будет.

Почему, однако, польское прозрение наступило именно сейчас? Ведь "бандеризация Украины" шла давно, системно и в какой-то степени необратимо.

В отличие от Польши, у Украины нет давней истории государственности, а также устоявшихся общеукраинских архетипов. Поэтому если в Польше Институт национальной памяти занимается исследованием исторических вопросов, то в Украине его аналог создает историю. Точнее, ту ее версию, которая будет положена в основу украинской государственности. А поскольку эта государственность строится по принципу "Украина – не Россия", то и основы должны быть русофобские – на щит поднимаются все антироссийские символы и персонажи, вне зависимости от их нравственно-этических качеств, исторических достижений и вреда, который они наносили своей деятельностью третьим государствам. В данном случае – полякам.

Украинские коровы

МИД Украины объясняет прозрение просто – "украинская тематика используется во внутриполитической борьбе в Польше". Дипломатам Незалежной, конечно, хочется упростить ситуацию и представить ее таким образом, что безответственные польские политики разменивают еще недавно прекрасные двусторонние отношения на дополнительные очки со стороны собственной националистически настроенной публики. Однако это не совсем так.

Да, электорат правящей партии "Право и справедливость" придерживается правых националистических воззрений.

"Однако, во-первых, националистически настроенная публика и так проголосует за "Право и справедливость", а во-вторых, негативное отношение к бандеровскому прошлому в Украине характерно абсолютно для всех политических сил в Польше, — пояснил доцент НИУ ВШЭ, европеист Дмитрий Офицеров-Бельский. — Нюансы состоят лишь в том, что для "Права и справедливости" это вопрос принципиальный, и его нельзя обойти, а для других политических сил это вопрос, о котором нужно напоминать, но это не должно становиться помехой в отношениях".

По сути, у украинской стороны сейчас остается лишь две спасительные соломинки, которые позволят не попасть под каток этой инициативы. Первая – это соответствие закона европейским правовым нормам. А точнее, принципу свободы слова. В Киеве уже обратили на это внимание. "Без свободы слова невозможна демократия", — сообщил глава украинского Института национальной памяти Вятрович. Конечно, эта "корова" мычать о таких вопросах вроде как не должна – уж кому-кому, а Киеву с запретами российских символов и самому Вятровичу с его "щупальцами" грех говорить о свободе слова. Однако Украина не находится в ЕС и не является правовым государством – в отличие от Польши.

Напомним, что во Франции уже был прецедент, когда тамошние власти криминализировали отрицание геноцида армян. Решение потом пришлось отменять. К тому же не стоит забывать, что польская юстиция вообще находится под пристальным вниманием европейского руководства – против Варшавы собираются вводить санкции.

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Вторая соломинка – это правоприменение. Польские власти уже заявили, что не будут применять закон в ситуации, когда проводятся исследования или же создается художественный продукт. Возможно, поляки сузят его применение лишь только против оголтелых украинских радикалов.

Люди, режим и страна

Однако это тактические вопросы. В стратегическом же плане очевидно серьезное изменение позиции Польши в отношении своего восточного соседа. Изменение, которое, по сути, и предопределило принятие этого закона. По мнению Офицерова-Бельского, в Польше рассматривают отдельно украинцев как народ, правительство и страну как объект политических интересов Варшавы.

Украинцы – особенно гастарбайтеры, живущие и работающие в Польше – воспринимаются местными по-разному. Ультраправая польская молодежь очень агрессивно реагирует на украинскую символику в одежде (не стоит забывать, что большая часть гастарбайтеров приезжает из Западной Украины), на украинские номера автомобилей. Часть экспертов признает их полезность и нужность для польской экономики, но опасается, что украинцев в стране стало так много. По прошествии времени украинский национализм, носителями которого они являются, начнет представлять реальную угрозу безопасности Польши. Единственный выход – в ассимиляции гастарбайтеров, однако для этого нужно преодолеть влияние "бандеризма" на их умы. Поэтому не исключено, что закон о запрете "бандеровской идеологии" все-таки будет применяться против живущих в Польше украинцев.

На властях же Украины поляки поставили жирный крест. Всем очевидно, что олигархический характер власти, коррупцию, неэффективность, раздувание пещерного национализма преодолеть попросту невозможно – на них строится сама нынешняя концепция украинской государственности. Сделает ее более вменяемой и послушной Западу лишь смена режима в Киеве.

"От Порошенко и Гройсмана не только в Польше, но и в целом на Западе сейчас хотят только одного – чтобы они не мешали формировать новое поколение управленцев, которые будут одобрены в Вашингтоне, Берлине, Брюсселе или Варшаве, а потом попросту уступили им место. Это в целом походит на ту модель, которую пытался реализовать в Грузии и в Украине Саакашвили. Даже сейчас Украина получает средства от Запада только под конкретных людей и на конкретные проекты", — поясняет Дмитрий Офицеров-Бельский.

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Если же говорить об Украине как объекте влияния, то фундаментально нынешний антироссийский характер украинского государства поляков устраивает. Но сокращение возможностей Варшавы контролировать украинские процессы стало серьезной проблемой для польского имиджа в Европе. Ведь Украина – это еще и некий тест на зрелость для Польши. Ни для кого не секрет, что у Варшавы очень большие амбиции – она видит себя лидером Восточной Европы и вложила в достижение этого лидерства немалые деньги. Однако сегодня многие сомневаются на предмет соответствия польских амбиций польским возможностям, и неспособность Варшавы отвечать за свою сферу влияния (то есть постмайданную Украину) лишь подкрепляет эти сомнения.

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