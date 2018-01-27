наверх
27.01.201805:18
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    Яворивский об "антибандеровском законе": украинцам надо быть осторожней

    Тема:

    Украина - Польша: мосты почти сожжены (341)

    (обновлено: )22620
    По словам народного депутата Украины нескольких созывов, теперь украинцам, котоыре выехали на работу в Польшу,придется быть осторожней и не проявлять симпатии.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Принятие польским парламентом "антибандеровского" закона будет иметь негативные последствия для межгосударственных отношений, заявил народный депутат Укрианы 1, 3, 4-6 созывов Владимир Яворивский.

    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook
    Новый виток конфликта между Польшей и Украиной

    Как сообщалось, сейм Польши  26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

    "Я считаю, что последствия от его принятия будут негативные. Это совершенно понятно, потому что это будет касаться в первую очередь какого-то сегмента украинского и польского общества. Я думаю, что значительная часть украинцев воспримет это очень болезненно, особенно та, которая поехала в Польшу в результате нынешней экономической ситуации. Я себе представляю, как этим людям, которые там работают", — сказал Яворивский в эфире телеканала ZIK

    Экс-нардеп отметил, что теперь украинцам в Польше надо быть осторожными и постоянно следить за собой, чтобы не обнаружить какие-то симпатии.

    "Надо помнить, что на работу в Польшу выехали в основном жители западных областей. Как правило, Галичины. Это те люди, для которых Бандера и бандеровское движение, УПА — это не просто слова, как для очень многих восточных, к которым принадлежу и я", — отметил политик.

    Читайте также: Мифы о ЕС из Львова: уехал в Польшу на заработки – вернулся через месяц

    Кроме того, по словам Яворивского, принятие такого закона выглядит странно.

    "Это какой-то сегодняшний парадокс. Когда президента Польши спросили, какие требование он предъявляет к России, он не задумываясь, решительно сказал, пусть отстанет от Украины. Это позиция Польши, которая является приемлемой для нас и абсолютно понятна, а есть этот закон. Его лоббировали правые силы Польши. Это националисты, которые имеют своих представителей в парламенте. Я не думаю, что это огромная трагедия, но это очень ухудшит отношения с Польшей. Нам нужно думать о своем и делать все по-своему", — подытожил экс-нардеп.

    Читайте также: Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

    Ранее МИД Украины жестко ответил на принятие в Польше "антидандеровского закона". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США в Давосе встретился с президентом Руанды
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает