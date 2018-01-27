Яворивский об "антибандеровском законе": украинцам надо быть осторожней

Принятие польским парламентом "антибандеровского" закона будет иметь негативные последствия для межгосударственных отношений, заявил народный депутат Укрианы 1, 3, 4-6 созывов Владимир Яворивский.

Как сообщалось, сейм Польши 26 января принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

"Я считаю, что последствия от его принятия будут негативные. Это совершенно понятно, потому что это будет касаться в первую очередь какого-то сегмента украинского и польского общества. Я думаю, что значительная часть украинцев воспримет это очень болезненно, особенно та, которая поехала в Польшу в результате нынешней экономической ситуации. Я себе представляю, как этим людям, которые там работают", — сказал Яворивский в эфире телеканала ZIK.

Экс-нардеп отметил, что теперь украинцам в Польше надо быть осторожными и постоянно следить за собой, чтобы не обнаружить какие-то симпатии.

"Надо помнить, что на работу в Польшу выехали в основном жители западных областей. Как правило, Галичины. Это те люди, для которых Бандера и бандеровское движение, УПА — это не просто слова, как для очень многих восточных, к которым принадлежу и я", — отметил политик.

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Кроме того, по словам Яворивского, принятие такого закона выглядит странно.

"Это какой-то сегодняшний парадокс. Когда президента Польши спросили, какие требование он предъявляет к России, он не задумываясь, решительно сказал, пусть отстанет от Украины. Это позиция Польши, которая является приемлемой для нас и абсолютно понятна, а есть этот закон. Его лоббировали правые силы Польши. Это националисты, которые имеют своих представителей в парламенте. Я не думаю, что это огромная трагедия, но это очень ухудшит отношения с Польшей. Нам нужно думать о своем и делать все по-своему", — подытожил экс-нардеп.

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Ранее МИД Украины жестко ответил на принятие в Польше "антидандеровского закона".