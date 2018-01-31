В сенате Польши поддержали проект о запрете бандеровской идеологии

КИЕВ, 31 янв - РИА Новости Украина. Комиссии польского сената рекомендовали к принятию поправку к закону об Институте национальной памяти, которая предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду идей украинских националистов, сообщает PAP.

В голосовании участвовали члены комиссии по правам человека, по вопросам верховенства права и вопросам культуры. За принятие поправки проголосовали 11 человек, против — пять. В ближайшее время документ будет вынесен на голосование верхней палаты парламента.

Согласно законопроекту, за отрицание Волынской резни, преступлений националистов во время Второй мировой войны и публичное одобрение бандеровской идеологии предусматривается штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Сейм Польши в пятницу принял пакет поправок в закон об Институте национальной памяти, которые в числе прочего вводят уголовную ответственность за отрицание Волынской резни и пропаганду бандеровской идеологии. Согласно закону, тот, кто "публично вопреки фактам отрицает" перечисленные в нем преступления, "подлежит штрафу либо наказанию в виде лишения свободы на срок до 3 лет". В ответ на это МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу принятого закона и ждет от Сената Польши, который должен в свою очередь рассмотреть закон, политической мудрости.

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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти.