Мэра польского города заподозрили в коррупции почти на 1 млрд евро

По словам представителя ведомства, нынешний бургомистр ранее был директором Сельскохозяйственного учебного центра в селе Голондково. Дело касается, в частности, тендера на строительство интерната для школы в этой деревне.
Сотрудники ЦАБ провели обыски по месту проживания и работы задержанных. Среди них, помимо бургомистра и его заместителя, также два чиновника, два предпринимателя, бухгалтер и глава службы коммунальных услуг в Пултуске.
Обвинения задержанным выдвинет районная прокуратура в Белостоке.
Напомним, большинство представителей бизнеса в Украине считают, что коррупция в 2017 году была широко распространённым явлением в стране.