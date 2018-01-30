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    Мэра польского города заподозрили в коррупции почти на 1 млрд евро

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    По словам представителя Центрального антикоррупционного бюро Польши, нынешний бургомистр ранее был директором Сельскохозяйственного учебного центра в селе Голондково. Дело касается, в частности, тендера на строительство интерната для школы в этой деревне.
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    УНИАН

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    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бургомистра Пултуска, его заместителя и еще 6 человек по подозрению в нарушениях при тендерах на 4 млн злотых (около 960 млн евро), предназначенных на ремонтные работы в школе и строительство городских яслей. Об этом сообщил Петр Качорек из отдела социальной коммуникации Центрального антикоррупционного бюро (ЦАБ) Польши, передает "Радио Польша".

    По словам представителя ведомства, нынешний бургомистр ранее был директором Сельскохозяйственного учебного центра в селе Голондково. Дело касается, в частности, тендера на строительство интерната для школы в этой деревне.

    Сотрудники ЦАБ провели обыски по месту проживания и работы задержанных. Среди них, помимо бургомистра и его заместителя, также два чиновника, два предпринимателя, бухгалтер и глава службы коммунальных услуг в Пултуске.

    Обвинения задержанным выдвинет районная прокуратура в Белостоке.

    Напомним, большинство представителей бизнеса в Украине считают, что коррупция в 2017 году была широко распространённым явлением в стране.

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