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    Министр обороны Украины едет в Финляндию в понедельник

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (565)

    (обновлено: )199
    По информации пресс-службы Министерства обороны Финляндии, министр обороны Украины Степан Полторак посетит Финляндию с двухдневным визитом 26-27 февраля.
    Степан Полторак. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак в понедельник начинает свой визит в Финляндию, где встретится с главой финского оборонного ведомства, а также с президентом страны Саули Ниинистё, сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

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    "Министр обороны Украины Степан Полторак посетит Финляндию с двухдневным визитом 26-27 февраля. Министры обороны проведут двустороннюю встречу, обсудят ситуацию с безопасностью в своих странах и текущие вопросы оборонной политики", — говорится в сообщении.

    Во время визита Полторак также встретится с президентом Саули Ниинистё, уточняет финское министерство.

    Также украинский министр возложит венок к военному мемориалу Хиетаниеми.

    Как уточнили РИА Новости в финском министерстве обороны, это первый визит главы украинского оборонного ведомства в страну.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна готова принять участие в проведении миротворческой операции под эгидой ООН в Украине.

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