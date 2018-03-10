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    военные

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Ситуация в Донецке
    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске
    19:31 08.03.2018
    3855Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ
    10:03 07.03.2018
    2746Донбасс: новое перемирие
    Фактически в государстве отсутствует систематическая поддержка и общенациональная программа реабилитации людей, прошедших боевые действия на Донбассе.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    В Минсоцполитики сообщили, как будут повышаться военные пенсии
    21:27 26.02.2018
    1523Пенсионная реформа: суть и скрытое
    В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
    В Черное море прибыла новая субмарина Черноморского флота России
    В Минобороны Украины заявили об увеличении военной мощи РФ в Крыму
    17:05 26.02.2018
    338Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
    В Ровенской области военные попали в смертельное ДТП с микроавтобусом
    СМИ сообщили подробности гибели двух военных в ДТП в Ровенской области
    15:18 20.12.2017
    284
    По информации СМИ, погибшие военные должны были посетить семинар в Ровно, но что-то забыли и возвращались на полигон. Доставать тела из искореженного авто пришлось спасателям с помощью спецсредств.
    Яма, в которую упал военный центре Николаеве
    Стали известны причины гибели военного, упавшего в яму в центре Николаева
    10:38 20.12.2017
    997
    По информации СМИ, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, военнослужащий, разбившийся насмерть в яме в центре Николаева находился в состоянии алкогольного опьянения.
    заснеженная дорога во Львовской области
    Во Львовской области ночью в ДТП погиб военный-контрактник
    10:09 15.12.2017
    123
    Инцидент произошел поздно ночью в 03:20. На автодороге "Львов-Краковец" вблизи города Яворов, водитель автомобиля Opel вне пешеходного перехода сбил военнослужащего по контракту.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
    Премьер пообещал сделать перерасчет пенсий военным после Нового года
    15:24 13.12.2017
    1192
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство предлагает провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров, и зафиксировать, что индексация пенсий будет происходить автоматически.
    Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
    Могерини: мы не собираемся превращать ЕС в военный союз
    20:38 05.12.2017
    472Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, существует 16 военных и гражданских миссий ЕС, только в Африке более 10 тысяч мужчин и женщин несут службу под флагом ЕС.
    Военные вошли в столицу Зимбабве Хараре
    В африканском стиле. "Тихий переворот" в Зимбабве
    16:15 17.11.2017
    243
    Большинство зимбабвийцев спокойно пошли на работу, улицы Хараре были спокойны, а танки и войска были только вокруг здания парламента и нескольких правительственных зданий.
    Олег Стариков
    Военный эксперт: деньги в армии не осваивают, а распиливают
    17:11 18.09.2017
    620
    Увеличение финансирования нацбезопасности не предусматривает модернизацию ВСУ, поскольку все снова пойдет на проедание, считает военный эксперт Олег Стариков.
    Танцы вьетнамских военнослужащих покорили интернет. Видео
    Танец вьетнамских военнослужащих покорил интернет 
    12:41 13.09.2017
    620
    В сети стремительно набирает популярность танец группы вьетнамских военных. Несколько солдат в шортах забавно двигают животами под популярную вьетнамскую мелодию.
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    Стало известно, почему на параде в Киеве не было военных Франции и ФРГ
    08:41 26.08.2017
    5012День Независимости и взрыв в центре Киева
    Отсутствие французских и немецких военных на параде в центре Киева ко Дню Независимости, по мнению Вадима Пристайко, свидетельствует об осторожной позиции Парижа и Берлина.
    Солдаты польской армии и войска НАТО на полигоне в окрестностях Оржиша, Польша.
    Войска НАТО размещены в Польше в ответ на военное присутствие РФ - польский МИД
    01:25 07.08.2017
    343НАТО: надо или не надо?
    По словам главы МИД Польши Витольды Ващиковского, последние пару лет Россия усиливает военное присутствие вокруг Польши, "в Калининградской области есть крупная военная база, там тысячи военных, тысячи единиц техники, ракетные установки "Искандер".
    Россиянин Виктор Агеев
    Минобороны РФ: задержанный россиянин Агеев не мог стать контрактником за 4 дня
    23:17 10.07.2017
    582Создание "Малороссии". Конец войне?.
    В пресс-службе Южного военного округа ВС РФ объяснили "забывчивость" Агеева тем, что более года назад он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и "больше не имел к военной службе никакого отношения".
    Морской пехотинец погиб в результате нераскрывшегося парашюта в США. Видео
    В США спецназовец погиб во время выступлений из-за нераскрывшегося парашюта 
    04:49 29.05.2017
    250
    Военнослужащий элитного подразделения ВМС США скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом.
    Петр Порошенко подписывает законопроект
    Порошенко утвердил создание единого реестра военнообязанных
    17:21 14.04.2017
    4381Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Реестр будет содержать персональные и служебные данные военнообязанных граждан Украины в возрасте от 17 до 66 лет, а также данные о дате въезда и выезда за пределы страны.
    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Строительство военного городка на полигоне "Широкий Лан" 
    18:24 19.03.2017
    253
    На полигоне "Широкий Лан" начали строить бригадный лагерь, на объект выделено 370 млн грн. На полигоне будет 11 казарм, здание столовой с пищеблоком, медицинский центр и штаб.
    Командование ВДВ ВСУ приняло участие в флеш-мобе #22PushupChallenge. Видео
    Командование ВДВ ВСУ приняло участие во флешмобе #22PushupChallenge 
    06:37 22.01.2017
    1087
    Личный состав Командования Высокомобильных десантных войск ВCУ принял участие во флешмобе #22PushupChallenge в поддержку ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Командования ВДВ ВСУ.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Ситуация в Донецке
    Бойцы ВСУ открыли огонь друг по другу в Славянске
    19:31 08.03.2018
    3855
    По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ
    10:03 07.03.2018
    2746
    Фактически в государстве отсутствует систематическая поддержка и общенациональная программа реабилитации людей, прошедших боевые действия на Донбассе.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    В Минсоцполитики сообщили, как будут повышаться военные пенсии
    21:27 26.02.2018
    1523
    В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
    В Черное море прибыла новая субмарина Черноморского флота России
    В Минобороны Украины заявили об увеличении военной мощи РФ в Крыму
    17:05 26.02.2018
    338
    По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
    Граница в Европейском союзе
    "Военный Шенген" НАТО: за и против
    14:57 16.02.2018
    229
    Из-за бюрократии и вопросов финансирования "военный Шенген" НАТО заработает только через два года, как минимум, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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