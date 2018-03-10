По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, правительство предлагает провести пересмотр пенсий для 550 тысяч военных пенсионеров, и зафиксировать, что индексация пенсий будет происходить автоматически.
По словам главы МИД Польши Витольды Ващиковского, последние пару лет Россия усиливает военное присутствие вокруг Польши, "в Калининградской области есть крупная военная база, там тысячи военных, тысячи единиц техники, ракетные установки "Искандер".
В пресс-службе Южного военного округа ВС РФ объяснили "забывчивость" Агеева тем, что более года назад он проходил воинскую службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и "больше не имел к военной службе никакого отношения".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По информации пресс-центра штаба АТО, позорный поступок военных ВСУ имеет негативное влияние на формирование имиджа сил АТО, по завершению проведения служебного расследования виновные лица будут привлечены к ответственности.
В среднем пенсии вырастут на 1500 гривен на первом этапе. Второй этап стартует с 1 января 2019 года - 750 гривен в среднем. Завершающий третий этап будет проводиться с 1 января 2020 года, пенсии вырастут еще на 750 гривен.
По информации заместителя министра обороны Украины Анатолия Петренко, Российская Федерация создала на полуострове Крым самодостаточную межведомственную группу, способную вести операции на северо-западном стратегическом направлении.