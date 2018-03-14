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    Тело мужчины в военной форме обнаружили в Донецкой области

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (333)

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    По информации пресс-штаба АТО, между Ивано-Дарьевка и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме, никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Тело мужчины в военной форме без документов обнаружили между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины, сообщил в среду пресс-центр штаба АТО.

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    "Вчера между Ивано-Дарьевка и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции, опубликованном в Facebook.

    По данным силовиков, тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз в Донецкой области. Отмечается, что представители Национальной полиции и военной службы правопорядка ВС Украины проводят мероприятия по идентификации тела.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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