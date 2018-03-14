Тело мужчины в военной форме обнаружили в Донецкой области

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Тело мужчины в военной форме без документов обнаружили между селами Ивано-Дарьевка и Спорное на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины, сообщил в среду пресс-центр штаба АТО.

Читайте также: Ситуация в зоне АТО напряженная, без вариантов — спецкор

"Вчера между Ивано-Дарьевка и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции, опубликованном в Facebook.

По данным силовиков, тело доставили в Бахмутское бюро судебно-медицинских экспертиз в Донецкой области. Отмечается, что представители Национальной полиции и военной службы правопорядка ВС Украины проводят мероприятия по идентификации тела.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой