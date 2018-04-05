Парламент разрешил привлекать на военную службу ранее комиссованных

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада разрешила привлекать на военную службу лиц, ранее признанных непригодными для прохождения службы. 241 депутат поддержал во втором чтении и в целом законопроект №6052 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины".

Согласно принятому законопроекту, военнослужащим по контракту, которые во время прохождения военной службы были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья, теперь разрешается продлить контракт.

В частности это могут сделать ранее признанные непригодными для военной службы по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при исполнении обязанностей военной службы, что привело к установлению им инвалидности, или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности.

Исключениями являются умственные, сенсорные, психологических недостатки, нарушения психики, поведения и другие заболевания, определенные Министерством обороны Украины и другими центральными органами исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.

В связи с этим, по обращению военнослужащих может быть продлена военная служба до истечения срока контракта. Также им предоставляется возможность заключения нового контракта, но не более чем до достижения предельного возраста нахождения на военной службе.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком Ленинский районный суд признал виновным в уклонении от воинской службы контрактника и приговорил его к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц.